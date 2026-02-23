23 Fevral 2026
AZ

ABŞ rəsmisi Bakıda Dünya Kubokunu izləyib

Gimnastika
Xəbərlər
23 Fevral 2026 15:25
35
ABŞ rəsmisi Bakıda Dünya Kubokunu izləyib

ABŞ-nin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Bakıda keçirilmiş batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kubokunda dünyanın ən istedadlı gənc gimnastlarının möhtəşəm çıxışlarını izləyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb.

“Səfirlik adından bütün iştirakçıları, o cümlədən Azərbaycandan altı, ABŞ komandasından isə üç medal qazanan idmançını səmimi qəlbdən təbrik edirik! Xüsusilə, kişilər arasında fərdi tamblinq yarışında bütün podiumun Azərbaycan və ABŞ idmançılarından ibarət olması (şəkildə) bizi xüsusilə sevindirdi. Azərbaycan kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları da beynəlxalq idman tədbirlərinə, o cümlədən gimnastika yarışlarına ev sahibliyi etməklə qürur duyur. Martın 7-də Nevada ştatının Las Veqas şəhəri bədii gimnastika üzrə Amerika Kubokuna ev sahibliyi edəcək. Bu yarış ilk dəfə qarışıq komanda (kişilər və qadınlar) formatında təşkil olunacaq və 2028-ci ildə Los-Ancelesdə keçiriləcək Yay Olimpiya Oyunlarında baş tutacaq ilk qarışıq komanda üzrə gimnastika yarışına sınaq xarakteri daşıyacaq”, - deyə paylaşımda bildirilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Onları bərabər sevirəm - əsas odur ki, Azərbaycan bayrağını qaldırırlar” - Adil Hüseynzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
13:11
Gimnastika

“Onları bərabər sevirəm - əsas odur ki, Azərbaycan bayrağını qaldırırlar” - Adil Hüseynzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

Ölkəmizdə baş tutan batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku sona çatıb
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku: Təsnifat mərhələsi arxada qaldı
21 Fevral 20:48
Gimnastika

Batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku: Təsnifat mərhələsi arxada qaldı - YENİLƏNİB + FOTO

Tamblinq üzrə Tofiq Əliyev və Mixail Malkin də final mərhələsində çıxış etmək hüququ əldə ediblər
Selcan Mahsudova: “Finala yüksəlsəm də çıxışımdan tam razı qalmadım”
21 Fevral 18:10
Gimnastika

Selcan Mahsudova: “Finala yüksəlsəm də çıxışımdan tam razı qalmadım”

İdmançı növbəti hədəflərindən də danışıb
Azərbaycan gimnastı: “İkiqat Olimpiya çempionu ilə finaldayam, çalışacağam ki, ona yenidən qalib gəlim”
21 Fevral 17:32
Gimnastika

Azərbaycan gimnastı: “İkiqat Olimpiya çempionu ilə finaldayam, çalışacağam ki, ona yenidən qalib gəlim”

İdmançı rəqiblərinin də medala iddialı olduqlarını söyləyib
AGF nümayəndəsi: “Gimnastlarımız Dünya Kubokuna kifayət qədər yaxşı hazırlaşıblar”
21 Fevral 17:01
Gimnastika

AGF nümayəndəsi: “Gimnastlarımız Dünya Kubokuna kifayət qədər yaxşı hazırlaşıblar”

Bu gün start götürən turnirə fevralın 22-də yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı