14 İyun 2026
AZ

“Mercedes” Rassell üçün hərəkətə keçdi: FIA-ya rəsmi müraciət

Formula 1
Xəbərlər
14 İyun 2026 17:45
104
“Mercedes” Rassell üçün hərəkətə keçdi: FIA-ya rəsmi müraciət

“Mercedes” komandası Corc Rassellə Monako Qran-prisində verilən cəzaya yenidən baxılması üçün Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasına müraciət edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu Almaniya komandasının rəhbəri Toto Volf “Sky Sports F1”ə açıqlamasında təsdiqləyib.

Rassell pit-leyndə sürət həddini aşdığı üçün əvvəlcə beş saniyəlik cəza alıb. Britaniyalı pilot növbəti pit-stop zamanı sanksiyanı qaydalara uyğun çəkmədiyindən ona pit-leyndən keçmə cəzası verilib. Bu qərar “Mercedes” pilotunu xal zonasından kənarda qoyub.

Məsələ “Alpine”in Pyer Qasliyə verilən iki beş saniyəlik cəzanı ləğv etdirməsindən sonra yenidən gündəmə gəlib. FIA qərarı dəyişdikdən sonra fransalı pilot Monako Qran-prisində üçüncü pilləyə qaytarılıb.

“Biz də FIA-ya nəticəyə yenidən baxılması üçün müraciət göndərdik. Açığı, bunun real nəticə verəcəyinə tam əmin deyiləm. Bu qərar çoxsaylı başqa məsələləri də ortaya çıxara bilər”, - deyə Volf bildirib.

“Mercedes” rəhbəri Rassellin aldığı pit-leyndən keçmə cəzasının təxminən 20 saniyəlik vaxt itkisinə bərabər olduğunu vurğulayıb:

“Həmin 20 saniyə Corcu dördüncü yerə qaytara bilərdi. Amma bunun digər nəticələri necə olacaq? Düşünmürəm ki, bu arqument hakimlər qarşısında qəbul edilsin. Bununla belə, Corcun cəzası ilə bağlı bu addımı atmağa borcluyuq”.

“Mercedes”in işini çətinləşdirən əsas məqam cəzanın yarış zamanı çəkilməsidir. Mövcud qaydalarda pilotun artıq yerinə yetirdiyi sanksiyanın sonradan nəticələrdən çıxarılması üçün aydın mexanizm nəzərdə tutulmayıb.

Qeyd edək ki, “Red Bull” və “McLaren” də Qaslinin podiuma qaytarılması ilə bağlı qərardan apellyasiya vermək niyyətlərini FIA-ya bildiriblər. “McLaren” pilotu Oskar Piastri isə qərardan təəccübləndiyini açıqlayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hemilton “Ferrari” ilə tarix yazdı: Barselonada ilk qələbə
19:10
Formula 1

Hemilton “Ferrari” ilə tarix yazdı: Barselonada ilk qələbə

Yeddiqat dünya çempionu fərqli strategiya sayəsində karyerasının 106-cı zəfərini qazanıb

Norris “McLaren”dəki acı reallığı açıqladı
13:15
Formula 1

Norris “McLaren”dəki acı reallığı açıqladı

Dünya çempionu komandanın əvvəlki mövsümlərdəki üstünlüyünü itirdiyini etiraf edib
Ralf Şuamxer: “Nyui xəstədir və Monakoda olmamalı idi”
04:47
Formula 1

Ralf Şuamxer: “Nyui xəstədir və Monakoda olmamalı idi”

Ralfın sözlərinə görə, “Aston Martin” daxilində ciddi bir münaqişə gedir
Fernando Alonso: “Ən pis maşınla mühərrik bizdədir”
13 İyun 21:26
Formula 1

Fernando Alonso: “Ən pis maşınla mühərrik bizdədir”

Barselona-Kataloniya Qran-prisinin təsnifatında Rassel qalib gəlib

Rassel Barselona-Kataloniya Qran-prisinin təsnifatında qalib gəlib
13 İyun 20:10
Formula 1

Rassel Barselona-Kataloniya Qran-prisinin təsnifatında qalib gəlib

“Ferrari” pilotu Lyuis Hemilton ikinci olub
Şarl Lekler Barselona-Kataloniya Qran-prisinin təsnifatında qəzaya uğrayıb
13 İyun 19:15
Formula 1

Şarl Lekler Barselona-Kataloniya Qran-prisinin təsnifatında qəzaya uğrayıb - FOTO

Şarl 4-cü döngədə avtomobilin arxasını vurub

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
12 İyun 01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
13 İyun 00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub