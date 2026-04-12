12 Aprel 2026
Lans Strollun komandası üçün rüsvayçı qayıdış

Formula 1
12 Aprel 2026 13:59
Lans Strollun komandası üçün rüsvayçı qayıdış

“Aston Martin”in “Formula-1” pilotu Lans Strollun uzun fasilədən sonra GT yarışlarına qayıdışı gözlənilməz cəzalarla yadda qalıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 2018-ci ildən bəri ilk dəfə idman avtomobilləri yarışında iştirak edən Strollun komandası “Circuit Paul Ricard” trasında keçirilən “GT World Challenge” seriyasının açılış mərhələsində səkkiz dəqiqə 25 saniyəlik cəza alıb.

“Comtoyou Racing” heyətində Roberto Meri və Mari Boya ilə birlikdə “Aston Martin GT3 Vantage” bolidini idarə edən Stroll yarışın sonunda komandası ilə birgə 48-ci pillədə qərarlaşıb.

Cəzaların paylanması isə belə olub:

Toqquşmaya səbəb olma: Mari Boyanın iştirakı ilə baş verən qəzaya görə “stop-and-go” cəzası.

Göy bayraqlara məhəl qoymama: dörd dəqiqəlik cəza (Bunun bir dəqiqəsinə görə birbaşa Stroll məsuliyyət daşıyıb).

Tras limitlərini aşma: üç dəqiqə 40 saniyəlik cəza (Stroll bu bənd üzrə 115 saniyəlik cəza alıb).

Qayda pozuntularına baxmayaraq, Stroll trekdə olduğu müddətdə göstərdiyi dövrə vaxtları ilə diqqət çəkməyi bacarıb və ən sürətli sürücülərdən biri olduğunu sübut edib. Yarışın maraqlı tərəfi isə odur ki, Strollun təmsil olunduğu 18 nömrəli maşın uğursuzluq yaşasa da, eyni komandanın yeddi nömrəli heyəti yarışın qalibi olub.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hamilton Ferstappenin iradlarına cavab verib
09:58
Formula 1

Hamilton Ferstappenin iradlarına cavab verib

Britaniyalı pilot niderlandlı rəqibinin yeni “Formula-1” bolidləri ilə bağlı tənqidlərini dəyərləndirib
Jan Todt: “Şumaxer Xeresdə Vilnövün bolidini qəsdən vurmuşdu”
05:16
Formula 1

Jan Todt: “Şumaxer Xeresdə Vilnövün bolidini qəsdən vurmuşdu”

Todt əfsanəvi pilotun cığallıqla rəqiblərinə üstün gəlmək istədiyini etiraf edib
Hemilton “Ferrari” ilə şin testləri keçirib - VİDEO
11 Aprel 18:30
Formula 1

Hemilton “Ferrari” ilə şin testləri keçirib - VİDEO

Analoji testləri “Mercedes” və “Maklaren” komandaları da keçirəcək
Kimi Antonelli “Ferrari”nin güclənəcəyini proqnozlaşdırır
9 Aprel 09:35
Formula 1

Kimi Antonelli “Ferrari”nin güclənəcəyini proqnozlaşdırır

F1 lideri yeni qaydanın rəqibini “Mersedes”ə yaxınlaşdıracağını düşünür
Peres “Aston Martin”in 2026-cı il mövsümündə başlanğıcından təəccüblənib
8 Aprel 01:20
Formula 1

Peres “Aston Martin”in 2026-cı il mövsümündə başlanğıcından təəccüblənib

Üç yarışdan sonra “Aston Martin” heç bir xal qazanmayıb
Lekler “Mercedes”lə mübarizə aparmağın yeganə yolunu deyib
7 Aprel 21:19
Formula 1

Lekler “Mercedes”lə mübarizə aparmağın yeganə yolunu deyib

Leklerin fikrincə, yeganə şans rəqibi ilk dövrələrdə sıxmaqdır

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb
Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək