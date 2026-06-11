11 İyun 2026
AZ

Kulthard: “Rassel Kimini udmağa başlamasa, hər şey bitdi”

Formula 1
Xəbərlər
11 İyun 2026 01:32
17
Kulthard: “Rassel Kimini udmağa başlamasa, hər şey bitdi”

Keçmiş “Formula-1” pilotu Devid Kulthard Corc Rasselin “Mercedes” komanda yoldaşı Andrea Kimi Antonelli ilə yarışdakı mövqeyini sərt şəkildə qiymətləndirib.

“O, Barselonada poul tutmağa qadir olduğunu göstərməlidir. Əlbəttə ki, avtomobilin kifayət qədər sürətli olması şərtilə. Amma ən əsası, o, sadəcə Kimini məğlub etməyə başlamalıdır. Düzünü desək: əgər o, Kimini məğlub etməyə başlamasa, hər şey bitdi. Çempionluq titulu olmayacaq”, - Kulthard "Up To Speed" podkastında deyib.

Podkastın aparıcısı Uill Bakston keçmiş pilotun fikirlərini dəstəkləyib.

“İstədiyiniz qədər deyə bilərsiniz: “Mənə sadəcə yaxşı bir maşın lazımdır. Sadəcə bir şans lazımdır”. Amma bilirsiniz nə var? İndi maşının var. Bu şansın var. Və səni sadəcə məhv edirlər”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Norris üçün cəza təhlükəsi böyüyür
9 İyun 13:44
Formula 1

Norris üçün cəza təhlükəsi böyüyür

“Maklaren” pilotu Monako Qran-prisindəki texniki problemlərdən sonra start düzülüşündə geri salına biləcəyini etiraf edib
Antonelli Monakoda qızıl rekord yazdı
7 İyun 21:13
Formula 1

Antonelli Monakoda qızıl rekord yazdı

“Mersedes”in gənc pilotu Lyuis Hemiltonun rekordunu geridə qoyub, Monako Qran-prisində tarixə düşüb
Lando Norris Monakoda mübarizəni dayandırdı
7 İyun 19:31
Formula 1

Lando Norris Monakoda mübarizəni dayandırdı

Britaniyalı pilot texniki problemə görə yarışı vaxtından əvvəl başa vurub
Ferstappendən sərt reaksiya - “Red Bull” Monakoda dağıldı - VİDEO
7 İyun 17:49
Formula 1

Ferstappendən sərt reaksiya - “Red Bull” Monakoda dağıldı - VİDEO

Niderlandlı pilot texniki problemə görə ikinci yerdən sonunculuğa düşüb
“Mersedes”də komanda əmri qərarı: Titul savaşı qızışır
7 İyun 10:32
Formula 1

“Mersedes”də komanda əmri qərarı: Titul savaşı qızışır

Toto Volf Kimi Antonelli və Corc Rassellin mübarizəsinə müdaxilə etmək istəmir
Antonelli: “Komandada xaos yaratmaq istəmirik”
5 İyun 04:12
Formula 1

Antonelli: “Komandada xaos yaratmaq istəmirik”

Kanadada Antonelli ilə Rassel arasında insident baş verib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb
U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub
9 İyun 21:01
Futbol

U-21 millimiz yoxlama matçında Qırğızıstana məğlub olub - YENİLƏNİB

Görüş rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Gecə DÇ-2026 oyunlarına baxa bilməyənlər üçün İTV-dən mundial jesti - İTV-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + FOTO/VİDEO
10 İyun 15:49
DÇ-2026

Gecə DÇ-2026 oyunlarına baxa bilməyənlər üçün İTV-dən mundial jesti - İTV-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + FOTO/VİDEO

DÇ-2026-da görüşlərin start vaxtları yerli vaxtla təxminən 20:00-dan səhər 08:00-a qədər dəyişir