Kulthard: “Rassel Kimini udmağa başlamasa, hər şey bitdi”

Keçmiş “Formula-1” pilotu Devid Kulthard Corc Rasselin “Mercedes” komanda yoldaşı Andrea Kimi Antonelli ilə yarışdakı mövqeyini sərt şəkildə qiymətləndirib.
“O, Barselonada poul tutmağa qadir olduğunu göstərməlidir. Əlbəttə ki, avtomobilin kifayət qədər sürətli olması şərtilə. Amma ən əsası, o, sadəcə Kimini məğlub etməyə başlamalıdır. Düzünü desək: əgər o, Kimini məğlub etməyə başlamasa, hər şey bitdi. Çempionluq titulu olmayacaq”, - Kulthard "Up To Speed" podkastında deyib.
Podkastın aparıcısı Uill Bakston keçmiş pilotun fikirlərini dəstəkləyib.
“İstədiyiniz qədər deyə bilərsiniz: “Mənə sadəcə yaxşı bir maşın lazımdır. Sadəcə bir şans lazımdır”. Amma bilirsiniz nə var? İndi maşının var. Bu şansın var. Və səni sadəcə məhv edirlər”.