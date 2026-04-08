8 Aprel 2026
AZ

Peres “Aston Martin”in 2026-cı il mövsümündə başlanğıcından təəccüblənib

Formula 1
Xəbərlər
8 Aprel 2026 01:20
181
Peres “Aston Martin”in 2026-cı il mövsümündə başlanğıcından təəccüblənib

“Cadillac” pilotu Serxio Peres komandanın güclənməsinə baxmayaraq, “Aston Martin”in mövsümə zəif başlamasından təəccübləndiyini etiraf edib.

İdman.Biz bildirir ki, üç yarışdan sonra “Aston Martin” heç bir xal qazanmadan çempionatda sonuncu yerdə yeni “Cadillac” komandası ilə bərabər mövqedədir.

“Düzünü desəm, bunu gözləmirdim. Fernandonun yüksək mövqelər uğrunda mübarizə aparacağına ümid edirdim. “Red Bull”da və “Honda”da birlikdə işlədiyim Edrian Nyui ilə bu layihəyə həqiqətən inanırdım. Amma “Formula-1” bəzən bu kimi sürprizlər yaradır. Əgər Fernando ilə yarışdan yarışa qədər mübarizə aparmalı olsaq, heç olmasa darıxdırıcı olmayacaq və özümüzü əyləndirə bilərik”, - deyə “F1oversteer” Peresdən sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Lekler “Mercedes”lə mübarizə aparmağın yeganə yolunu deyib
7 Aprel 21:19
Formula 1

Lekler “Mercedes”lə mübarizə aparmağın yeganə yolunu deyib

Leklerin fikrincə, yeganə şans rəqibi ilk dövrələrdə sıxmaqdır
“Formula-1” komandalarının rəhbərlərinin maaşları açıqlanıb
6 Aprel 19:21
Formula 1

“Formula-1” komandalarının rəhbərlərinin maaşları açıqlanıb

Edrian Nyui digərlərini əhəmiyyətli dərəcədə qabaqlayır
"Red Bull" üçün çəki problemi
6 Aprel 07:15
Formula 1

"Red Bull" üçün çəki problemi

Avstriya komandası builki bolidin çəkisini minimum həddə çatdırmaqda çətinlik çəkir
Şumaxerdən “Formula-1” xəbərdarlığı
5 Aprel 14:11
Formula 1

Şumaxerdən “Formula-1” xəbərdarlığı

Sabiq pilot iki ulduzun komandadaxili çəkişməsinin bütün kollektivə mənfi təsir göstərdiyini açıqlayıb
Keçmiş F1 pilotu Maks Ferstappenə “Formula-1”dən getməyi məsləhət görüb
5 Aprel 07:10
Formula 1

Keçmiş F1 pilotu Maks Ferstappenə “Formula-1”dən getməyi məsləhət görüb

Ferstappen yarışın yeni texniki qaydalarından dəfələrlə narazılığını bildirib
“Red Bull” rəhbəri 2027-ci ildən F1 seçmə mərhələ qaydalarında dəyişikliklər edir
4 Aprel 22:12
Formula 1

“Red Bull” rəhbəri 2027-ci ildən F1 seçmə mərhələ qaydalarında dəyişikliklər edir

“Formula-1” komissiyası 9 apreldə mövsümün ilk üç turunun nəticələrini müzakirə etmək üçün görüşəcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 17:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlində onuncudur
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq