“Formula-1” komandalarının rəhbərlərinin maaşları açıqlanıb

Ən çox maaş alan “Formula-1” komanda menecerləri siyahısına “Aston Martin” şirkətinin baş direktoru Edrian Nyui başçılıq edir.

İdman.Biz bu barədə BusinessBookGP-yə istinadən məlumat verir.

Maaş cədvəli bu şəkildədir:

1. Edrian Nyui (Aston Martin) – 37 milyon avro.

2. Zak Braun (McLaren) – 12 milyon avro.

3. Toto Volff (Mercedes) – 8 milyon avro.

4. Frederik Vasser (Ferrari) – 8 milyon avro.

5. Mattia Binotto (Audi) – 8 milyon avro.

6. Ceyms Vaulz (Williams) – 7,5 milyon avro.

7. Loran Mekis (Red Bull) – 7 milyon avro.

8. Andrea Stella (McLaren) – 6 milyon avro.

9. Alan Permeyn (Racing Bulls) – 5 milyon avro.

10. Flavio Briatore (Alpin) – 2,5 milyon avro.

11. Ayao Komatsu (Haas) – 2 milyon avro.

12. Qrem Loudon (Cadillac) – 2 milyon avro.

13. Stiv Nilsen (Alpine) - 0,8 milyon avro.