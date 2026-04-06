6 Aprel 2026
6 Aprel 2026 19:21
“Formula-1” komandalarının rəhbərlərinin maaşları açıqlanıb

Ən çox maaş alan “Formula-1” komanda menecerləri siyahısına “Aston Martin” şirkətinin baş direktoru Edrian Nyui başçılıq edir.

İdman.Biz bu barədə BusinessBookGP-yə istinadən məlumat verir.

Maaş cədvəli bu şəkildədir:

1. Edrian Nyui (Aston Martin) – 37 milyon avro.
2. Zak Braun (McLaren) – 12 milyon avro.
3. Toto Volff (Mercedes) – 8 milyon avro.
4. Frederik Vasser (Ferrari) – 8 milyon avro.
5. Mattia Binotto (Audi) – 8 milyon avro.
6. Ceyms Vaulz (Williams) – 7,5 milyon avro.
7. Loran Mekis (Red Bull) – 7 milyon avro.
8. Andrea Stella (McLaren) – 6 milyon avro.
9. Alan Permeyn (Racing Bulls) – 5 milyon avro.
10. Flavio Briatore (Alpin) – 2,5 milyon avro.
11. Ayao Komatsu (Haas) – 2 milyon avro.
12. Qrem Loudon (Cadillac) – 2 milyon avro.
13. Stiv Nilsen (Alpine) - 0,8 milyon avro.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

"Red Bull" üçün çəki problemi
07:15
Formula 1

"Red Bull" üçün çəki problemi

Avstriya komandası builki bolidin çəkisini minimum həddə çatdırmaqda çətinlik çəkir
Şumaxerdən “Formula-1” xəbərdarlığı
5 Aprel 14:11
Formula 1

Şumaxerdən “Formula-1” xəbərdarlığı

Sabiq pilot iki ulduzun komandadaxili çəkişməsinin bütün kollektivə mənfi təsir göstərdiyini açıqlayıb
Keçmiş F1 pilotu Maks Ferstappenə “Formula-1”dən getməyi məsləhət görüb
5 Aprel 07:10
Formula 1

Keçmiş F1 pilotu Maks Ferstappenə “Formula-1”dən getməyi məsləhət görüb

Ferstappen yarışın yeni texniki qaydalarından dəfələrlə narazılığını bildirib
“Red Bull” rəhbəri 2027-ci ildən F1 seçmə mərhələ qaydalarında dəyişikliklər edir
4 Aprel 22:12
Formula 1

“Red Bull” rəhbəri 2027-ci ildən F1 seçmə mərhələ qaydalarında dəyişikliklər edir

“Formula-1” komissiyası 9 apreldə mövsümün ilk üç turunun nəticələrini müzakirə etmək üçün görüşəcək
Kimi Antonelli 2026-cı ildə çempion olmağı qarşısına məqsəd qoyub
3 Aprel 18:43
Formula 1

Kimi Antonelli 2026-cı ildə çempion olmağı qarşısına məqsəd qoyub

Pilot “Formula-1”dəki məqsədlərini bölüşüb
Montoya: “Ferstappen “Formula-1”dən ayrılmaq istəyirsə, mənim kimi ayrılmalıdır”
3 Aprel 01:45
Formula 1

Montoya: “Ferstappen “Formula-1”dən ayrılmaq istəyirsə, mənim kimi ayrılmalıdır”

Maks Ferstappen yeni qaydalardan narazıdır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək