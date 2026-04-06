“Formula-1” komandalarının rəhbərlərinin maaşları açıqlanıb

Ən çox maaş alan “Formula-1” komanda menecerləri siyahısına “Aston Martin” şirkətinin baş direktoru Edrian Nyui başçılıq edir.
İdman.Biz bu barədə BusinessBookGP-yə istinadən məlumat verir.
Maaş cədvəli bu şəkildədir:
1. Edrian Nyui (Aston Martin) – 37 milyon avro.
2. Zak Braun (McLaren) – 12 milyon avro.
3. Toto Volff (Mercedes) – 8 milyon avro.
4. Frederik Vasser (Ferrari) – 8 milyon avro.
5. Mattia Binotto (Audi) – 8 milyon avro.
6. Ceyms Vaulz (Williams) – 7,5 milyon avro.
7. Loran Mekis (Red Bull) – 7 milyon avro.
8. Andrea Stella (McLaren) – 6 milyon avro.
9. Alan Permeyn (Racing Bulls) – 5 milyon avro.
10. Flavio Briatore (Alpin) – 2,5 milyon avro.
11. Ayao Komatsu (Haas) – 2 milyon avro.
12. Qrem Loudon (Cadillac) – 2 milyon avro.
13. Stiv Nilsen (Alpine) - 0,8 milyon avro.