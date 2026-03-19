Edrian Nyuinin “Aston Martin”in baş məşqçisi vəzifəsinə namizədi açıqlanıb

“Aston Martin” komandasının rəhbəri Edrian Nyui, “Audi” komandasının rəhbəri kimi öz yerinə Conatan Uitlini seçib.
İdman.Biz bu barədə “AutoRacer”ə istinadən məlumat verir.
Mövcud məlumata görə, Conatan Uitli “Aston Martin”in təklifini qəbul etməyə meyllidir, baxmayaraq ki, müqavilə hələ rəsmiləşdirilməyib. Onun “bağ məzuniyyəti”nin şərtləri də hələlik dəqiqləşdirilməyib. Lakin “Aston Martin”, Uitlinin ən qısa zamanda komanda ilə işləməyə başlamasını gözləyir.
Uitli əvvəllər 2006-cı ildən 2024-cü ilə qədər “Red Bull” komandasının idman direktoru vəzifəsində çalışıb və orada çalışıb.