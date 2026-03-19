FIA mərhələlərin ləğvi ilə əlaqədar qaydalarda dəyişikliklər hazırlayır

Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanı Qran-prilərinin ləğvi “Formula-1”in texniki qaydalarına təsir göstərə bilər.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası ADUO sistemi çərçivəsində mühərrikin hazırlanması üçün son tarixləri təxirə salmağı düşünür.
Qaydalar əvvəlcə mövsüm ərzində dörd qiymətləndirmə dövrü nəzərdə tuturdu, lakin təqvim dəyişiklikləri səbəbindən altıncı yarış indi yalnız iyunun əvvəlində Monakoda keçiriləcək. Bu, güc aqreqatının performans təhlilinin vaxtını gecikdirir və liderlərdən geridə qalan komandalara mənfi təsir göstərə bilər.
FIA-nın geridə qalan istehsalçılara daha əvvəl təkmilləşdirmələr tətbiq etməyə imkan vermək üçün son tarixləri dəyişdirməyi təklif etməsi gözlənilir. Məlumata görə, yalnız “Mercedes” bu addıma qarşı çıxır.
Mövcud qaydalara əsasən, liderlərdən 2%-dən çox geridə qalan komandalar genişləndirilmiş sınaq limitləri və büdcənin asanlaşdırılması da daxil olmaqla, mühərrikin hazırlanması üçün əlavə imkanlar əldə edirlər.