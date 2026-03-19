19 Mart 2026
FIA mərhələlərin ləğvi ilə əlaqədar qaydalarda dəyişikliklər hazırlayır

19 Mart 2026 08:05
Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanı Qran-prilərinin ləğvi “Formula-1”in texniki qaydalarına təsir göstərə bilər.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası ADUO sistemi çərçivəsində mühərrikin hazırlanması üçün son tarixləri təxirə salmağı düşünür.

Qaydalar əvvəlcə mövsüm ərzində dörd qiymətləndirmə dövrü nəzərdə tuturdu, lakin təqvim dəyişiklikləri səbəbindən altıncı yarış indi yalnız iyunun əvvəlində Monakoda keçiriləcək. Bu, güc aqreqatının performans təhlilinin vaxtını gecikdirir və liderlərdən geridə qalan komandalara mənfi təsir göstərə bilər.

FIA-nın geridə qalan istehsalçılara daha əvvəl təkmilləşdirmələr tətbiq etməyə imkan vermək üçün son tarixləri dəyişdirməyi təklif etməsi gözlənilir. Məlumata görə, yalnız “Mercedes” bu addıma qarşı çıxır.

Mövcud qaydalara əsasən, liderlərdən 2%-dən çox geridə qalan komandalar genişləndirilmiş sınaq limitləri və büdcənin asanlaşdırılması da daxil olmaqla, mühərrikin hazırlanması üçün əlavə imkanlar əldə edirlər.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Aston Martin” mühərrik titrəyişlərinə görə “Formula-1”dən kənarlaşdırıla bilər
18 Mart 20:10
Formula 1

“Aston Martin” mühərrik titrəyişlərinə görə “Formula-1”dən kənarlaşdırıla bilər

Çin Qran-prisində hər iki sürücü “Honda” mühərrikinin titrəmələri ilə bağlı problemlərə görə yarışdan kənarlaşdırılıb
“Uilyams”ın 20 saniyəlik itkisi: “Bikini əməliyyatı” komandanı xilas edəcəkmi?
18 Mart 14:21
Formula 1

“Uilyams”ın 20 saniyəlik itkisi: “Bikini əməliyyatı” komandanı xilas edəcəkmi?

Ceyms Vouls artıq çəki probleminin həlli üçün büdcə məhdudiyyətləri ilə mübarizə aparır
Oskar Piastri Şanxay uğursuzluğundan sonra “McLaren” haqqında sərt danışdı
17 Mart 11:27
Formula 1

Oskar Piastri Şanxay uğursuzluğundan sonra “McLaren” haqqında sərt danışdı

Britaniya təmsilçisi çempionatda liderlərdən 80 xal geri düşüb
“Aston Martin” komandaya yeni rəhbər axtarır
17 Mart 05:10
Formula 1

“Aston Martin” komandaya yeni rəhbər axtarır

2025-ci ilin noyabr ayında komandanın sahibi Lourens Stroll yenidənqurma elan edib
Montoya: “Ferstappen və Norris “Formula-1”dən qovulmalıdırlar”
17 Mart 04:15
Formula 1

Montoya: “Ferstappen və Norris “Formula-1”dən qovulmalıdırlar”

Montoya pilotların həddini aşdıqlarına əmindir
Antonelli Çin Qran-prisi zamanı toqquşmayna görə Hacardan üzr istəyib
16 Mart 22:56
Formula 1

Antonelli Çin Qran-prisi zamanı toqquşmayna görə Hacardan üzr istəyib

Yarışdan dərhal sonra Hacar Antonellinin əlini sıxmaqdan imtina edib

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib
18 Mart 02:12
Dünya futbolu

Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib

Müvafiq qərarı CAF Apellyasiya Şurası verib
Hakimi Çempionlar Liqasında iki mövsümdə beş və ya daha çox məhsuldar ötürmə edən ilk müdafiəçidir
18 Mart 04:10
Dünya futbolu

Hakimi Çempionlar Liqasında iki mövsümdə beş və ya daha çox məhsuldar ötürmə edən ilk müdafiəçidir

Mərakeşli oyunçu 1/8 finalın “Çelsi” ilə ikinci oyununda Bredli Barkolaya məhsuldar ötürmə edib