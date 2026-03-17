Oskar Piastri Şanxay uğursuzluğundan sonra “McLaren” haqqında sərt danışdı

“Formula-1” üzrə dünya çempionatının ilk iki mərhələsindən sonra “McLaren” komandası lider “Mercedes”dən artıq 80 xal geridə qalıb. Komandanın pilotu Oskar Piastri Çin Qran-prisindən sonra vəziyyəti “sahibsiz zona” kimi qiymətləndirərək, mövcud çempionların “Mercedes” və “Ferrari”dən geri qaldığını etiraf edib.
İdman.Biz “RacingNews365” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Şanxayda hər iki “McLaren” sürücüsü güc qurğusundakı elektrik problemləri səbəbindən starta çıxa bilməsə də, Piastrinin fikirləri komandanın ümumi geriliyini əks etdirir. Avstraliyada keçirilən mövsümün ilk yarışında komanda dominant “Mercedes” duetindən 51 saniyə geri qalmışdı.
Hazırda “McLaren” konstruktorlar kubokunda 18 xalla üçüncüdür. Lider “Mercedes”dən 80, “Ferrari”dən isə 49 xal geri qalan komandanın rəhbəri Andrea Stella ön sıralardakı rəqiblərlə hər dövrədə 0.5 - 1 saniyə fərq olduğunu təsdiqləyib.
Piastri Yaponiya Qran-prisində fərqi azalda biləcəkləri ilə bağlı suala belə cavab verib:
“Ümid edirəm ki, bir az yaxınlaşa biləcəyik. Amma bütün kəsiri aradan qaldırsaq, buna təəccüblənərdim. Düşünürəm ki, Çin bizim harada olduğumuzu tam göstərdi. Üçüncü ən sürətli komanda kimi bir növ sahibsiz zonada qalmışıq. Ümid edirəm ki, fərqi bağlayarıq”.
Çətinliklərə baxmayaraq, avstraliyalı pilot MCL40 modelinin bəzi sahələrində irəliləyiş olduğunu da qeyd edib. O, xüsusilə güc qurğusunun optimallaşdırılması istiqamətində daha yaxşı iş ortaya qoyduqlarını vurğulayıb.