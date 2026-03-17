17 Mart 2026
Oskar Piastri Şanxay uğursuzluğundan sonra “McLaren” haqqında sərt danışdı

17 Mart 2026 11:27
“Formula-1” üzrə dünya çempionatının ilk iki mərhələsindən sonra “McLaren” komandası lider “Mercedes”dən artıq 80 xal geridə qalıb. Komandanın pilotu Oskar Piastri Çin Qran-prisindən sonra vəziyyəti “sahibsiz zona” kimi qiymətləndirərək, mövcud çempionların “Mercedes” və “Ferrari”dən geri qaldığını etiraf edib.

İdman.Biz “RacingNews365” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Şanxayda hər iki “McLaren” sürücüsü güc qurğusundakı elektrik problemləri səbəbindən starta çıxa bilməsə də, Piastrinin fikirləri komandanın ümumi geriliyini əks etdirir. Avstraliyada keçirilən mövsümün ilk yarışında komanda dominant “Mercedes” duetindən 51 saniyə geri qalmışdı.

Hazırda “McLaren” konstruktorlar kubokunda 18 xalla üçüncüdür. Lider “Mercedes”dən 80, “Ferrari”dən isə 49 xal geri qalan komandanın rəhbəri Andrea Stella ön sıralardakı rəqiblərlə hər dövrədə 0.5 - 1 saniyə fərq olduğunu təsdiqləyib.

Piastri Yaponiya Qran-prisində fərqi azalda biləcəkləri ilə bağlı suala belə cavab verib:

“Ümid edirəm ki, bir az yaxınlaşa biləcəyik. Amma bütün kəsiri aradan qaldırsaq, buna təəccüblənərdim. Düşünürəm ki, Çin bizim harada olduğumuzu tam göstərdi. Üçüncü ən sürətli komanda kimi bir növ sahibsiz zonada qalmışıq. Ümid edirəm ki, fərqi bağlayarıq”.

Çətinliklərə baxmayaraq, avstraliyalı pilot MCL40 modelinin bəzi sahələrində irəliləyiş olduğunu da qeyd edib. O, xüsusilə güc qurğusunun optimallaşdırılması istiqamətində daha yaxşı iş ortaya qoyduqlarını vurğulayıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Aston Martin” komandaya yeni rəhbər axtarır
05:10
Formula 1

“Aston Martin” komandaya yeni rəhbər axtarır

2025-ci ilin noyabr ayında komandanın sahibi Lourens Stroll yenidənqurma elan edib
Montoya: “Ferstappen və Norris “Formula-1”dən qovulmalıdırlar”
04:15
Formula 1

Montoya: “Ferstappen və Norris “Formula-1”dən qovulmalıdırlar”

Montoya pilotların həddini aşdıqlarına əmindir
Antonelli Çin Qran-prisi zamanı toqquşmayna görə Hacardan üzr istəyib
16 Mart 22:56
Formula 1

Antonelli Çin Qran-prisi zamanı toqquşmayna görə Hacardan üzr istəyib

Yarışdan dərhal sonra Hacar Antonellinin əlini sıxmaqdan imtina edib
“Formula 1” haqqında film “Ən yaxşı səs” nominasiyasında Oskar qazandı
16 Mart 11:15
Formula 1

“Formula 1” haqqında film “Ən yaxşı səs” nominasiyasında Oskar qazandı

“F1” filmi haqqında ekran əsəri dörd nominasiyada irəli sürülmüşdü
Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimaoda “Formula-4” testlərini uğurla başa vurub - FOTO
16 Mart 09:45
Formula 1

Azərbaycanlı pilot Davin Cəfərov Portimaoda “Formula-4” testlərini uğurla başa vurub - FOTO

Test proqramı çərçivəsində hər gün beş intensiv sessiya keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanından "Formula-1" qərarına reaksiya: “Hörmətlə yanaşırıq”
16 Mart 07:21
Formula 1

Səudiyyə Ərəbistanından "Formula-1" qərarına reaksiya: “Hörmətlə yanaşırıq”

Yaxın Şərqdəki gərginlik səbəbindən ləğv edilən Qran-pri ilə bağlı rəsmi açıqlama verilib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub