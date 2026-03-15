15 Mart 2026
AZ

“Az qala infarkt keçirəcəkdim” - Antonelli Çin Qran-prisindəki qələbəsindən danışdı

Formula 1
Xəbərlər
15 Mart 2026 13:31
91
“Az qala infarkt keçirəcəkdim” - Antonelli Çin Qran-prisindəki qələbəsindən danışdı

“Mersedes”in 19 yaşlı pilotu Andrea Kimi Antonelli “Formula-1” üzrə Çin Qran-prisində qazandığı möhtəşəm qələbə barədə təəssüratlarını bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, gənc italiyalı pilot yarışın son anlarında böyük gərginlik yaşadığını gizlətməyib.

O, qalib gələrək İtaliyanı yenidən zirvəyə daşıdığı üçün qürur duyduğunu bildirib:

“Dünən İtaliyanı yenidən podiumun ən yüksək pilləsinə qaytarmaq istədiyimi demişdim və bu gün biz bunu bacardıq. Yarışın sonunda təkərləri kilidlədiyim an az qala infarkt keçirəcəkdim, buna baxmayaraq, yaxşı yarış oldu. Bu, hələ başlanğıcdır, biz hücuma davam edirik”.

Antonelli komanda yoldaşı Corc Rassellin ustalığını da xüsusi qeyd edərək, ondan çox şey öyrəndiyini vurğulayıb:

“Corc inanılmaz pilotdur, hər cəhətdən çox güclüdür. Onu üstələmək üçün böyük səy göstərmək lazımdır. Onunla birlikdə işləmək mənim üçün əla fürsətdir, ondan çox şey öyrənirəm. Növbəti yarışları səbirsizliklə gözləyirəm. Görək gələcəkdə nələrə nail ola biləcəyik”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Çində “Mersedes” şousu: Antonelli karyerasının ilk qələbəsini qazandı
12:58
Formula 1

Çində “Mersedes” şousu: Antonelli karyerasının ilk qələbəsini qazandı

Şanxayda keçirilən “Formula-1” Qran-prisində gənc italiyalı pilot komanda yoldaşını geridə qoyub
Çin Qran-prisində uğursuzluq: Lando Norris yarışa pit-leyndən başlayacaq
11:13
Formula 1

Çin Qran-prisində uğursuzluq: Lando Norris yarışa pit-leyndən başlayacaq

“Formula-1”in son çempionu start öncəsi elektronika problemi ilə üzləşib
Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanındakı “Formula-1” Qran-priləri ləğv edilib - RƏSMİ
03:05
Formula 1

Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanındakı “Formula-1” Qran-priləri ləğv edilib - RƏSMİ

2026-cı il “Formula-1” mərhələləri 24-dən 22-yə endirilib
Volf Antonellinin titul perspektivləri barədə: “O, sürətə hazırdır, amma təcrübəyə ehtiyacı var”
14 Mart 04:17
Formula 1

Volf Antonellinin titul perspektivləri barədə: “O, sürətə hazırdır, amma təcrübəyə ehtiyacı var”

“Mercedes” komandasının rəhbəri hesab edir ki, Kimini Rassellə müqayisə etmək tezdir
Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanı Qran-prilərinin ləğvi “Formula-1”ə 132 milyon dollardan çox ziyan vura bilər
13 Mart 23:11
Formula 1

Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanı Qran-prilərinin ləğvi “Formula-1”ə 132 milyon dollardan çox ziyan vura bilər

Ləğv edilmiş yarışların əvəzediciləri olmayacaq
“Ferrari” “Formula-1”də start prosedurunu dəyişdirmək barədə yeni təklifləri bloklayır
13 Mart 08:15
Formula 1

“Ferrari” “Formula-1”də start prosedurunu dəyişdirmək barədə yeni təklifləri bloklayır

Start proseduru “Ferrari” və “Mercedes”i üz-üzə gətirib

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb
12 Mart 22:27
Güləş

Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq