15 Mart 2026
AZ

Çində “Mersedes” şousu: Antonelli karyerasının ilk qələbəsini qazandı

Formula 1
Xəbərlər
15 Mart 2026 12:58
131
Çində “Mersedes” şousu: Antonelli karyerasının ilk qələbəsini qazandı

Bu gün Şanxay beynəlxalq avtodromunda “Formula-1” üzrə 2026-cı il mövsümünün ikinci mərhələsi olan Çin Qran-prisinin əsas yarışı baş tutub. Gərgin keçən mübarizədə “Mersedes”in italiyalı pilotu Andrea Kimi Antonelli damalı bayrağı birinci keçərək qələbəni bayram edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, podiumun ikinci pilləsində onun komanda yoldaşı Corc Rassell qərarlaşıb. Üçüncü yeri isə “Ferrari”nin britaniyalı sürücüsü Luis Hemilton tutub.

Dördqat dünya çempionu Maks Ferstappen (“Red Bull”) mühərrikdə yaranan nasazlıq səbəbindən finişə 10 dövrə qalmış yarışı dayandırmalı olub. Daha dörd pilot isə texniki problemlər ucbatından start xəttinə çıxa bilməyib.

1. Andrea Kimi Antonelli (“Mersedes”) – 56 dövrə
2. Corc Rassell (“Mersedes”) +5.515
3. Luis Hemilton (“Ferrari”) +25.267
4. Şarl Lekler (“Ferrari”) +28.894
5. Oliver Birman (“Haas”) +57.268
6. Pyer Qasli (“Alpin”) +59.647
7. Liam Louson (“Reysinq Bullz”) +1:20.588
8. İsak Hadjar (“Red Bull”) +1:27.247
8. Karlos Sayns (“Uilyams”) +1 dövrə
9. Franko Kolapinto (“Alpin”) +1 dövrə.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Az qala infarkt keçirəcəkdim” - Antonelli Çin Qran-prisindəki qələbəsindən danışdı
13:31
Formula 1

“Az qala infarkt keçirəcəkdim” - Antonelli Çin Qran-prisindəki qələbəsindən danışdı

“Mersedes”in gənc pilotu son dövrələrdəki həyəcanını və komanda yoldaşı ilə rəqabətini şərh edib
Çin Qran-prisində uğursuzluq: Lando Norris yarışa pit-leyndən başlayacaq
11:13
Formula 1

Çin Qran-prisində uğursuzluq: Lando Norris yarışa pit-leyndən başlayacaq

“Formula-1”in son çempionu start öncəsi elektronika problemi ilə üzləşib
Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanındakı “Formula-1” Qran-priləri ləğv edilib - RƏSMİ
03:05
Formula 1

Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanındakı “Formula-1” Qran-priləri ləğv edilib - RƏSMİ

2026-cı il “Formula-1” mərhələləri 24-dən 22-yə endirilib
Volf Antonellinin titul perspektivləri barədə: “O, sürətə hazırdır, amma təcrübəyə ehtiyacı var”
14 Mart 04:17
Formula 1

Volf Antonellinin titul perspektivləri barədə: “O, sürətə hazırdır, amma təcrübəyə ehtiyacı var”

“Mercedes” komandasının rəhbəri hesab edir ki, Kimini Rassellə müqayisə etmək tezdir
Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanı Qran-prilərinin ləğvi “Formula-1”ə 132 milyon dollardan çox ziyan vura bilər
13 Mart 23:11
Formula 1

Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanı Qran-prilərinin ləğvi “Formula-1”ə 132 milyon dollardan çox ziyan vura bilər

Ləğv edilmiş yarışların əvəzediciləri olmayacaq
“Ferrari” “Formula-1”də start prosedurunu dəyişdirmək barədə yeni təklifləri bloklayır
13 Mart 08:15
Formula 1

“Ferrari” “Formula-1”də start prosedurunu dəyişdirmək barədə yeni təklifləri bloklayır

Start proseduru “Ferrari” və “Mercedes”i üz-üzə gətirib

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb
12 Mart 22:27
Güləş

Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq