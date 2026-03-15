Çin Qran-prisində uğursuzluq: Lando Norris yarışa pit-leyndən başlayacaq

“Formula-1” üzrə dünya çempionu Lando Norris Çin Qran-prisində gözlənilməz uğursuzluqla qarşılaşıb. “Maklaren”in 26 yaşlı britaniyalı pilotu pit-leyn bağlanana qədər start düzülüşünə çıxa bilməyib.
İdman.Biz “Sky Sports” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, buna britaniyalının bolidində yaranan elektronika problemi səbəb olub. Mexaniklər nasazlığı aradan qaldırmağa nail olsalar da, qaydalara görə Norris yarışa pit-leyndən start verməli olacaq.
Qeyd edək ki, dünən keçirilən sıralama turunda Lando altıncı nəticəni göstərmişdi. O, poul-pozisiyasının sahibi olan "Mersedes"in sürücüsü Andrea Kimi Antonellidən 0.544 saniyə geri qalmışdı. Norrisin komanda yoldaşı Oskar Piastri isə yarışı beşinci sırada tamamlamışdı.