“Formula-1” və Las-Veqas Qran-prisi yarışın 2037-ci ilədək uzadılması üçün danışıqlar aparır

“Formula-1”in rəhbərliyi və Las-Veqas mərhələsinin təşkilatçıları treklə müqavilənin 2037-ci ilə qədər uzadılması barədə danışıqlar aparırlar.
Bu barədə İdman.Biz Sports Business Journal-a istinadla məlumat verir.
“Cənubi Nevada Qran-prisinin növbəti on il ərzində keçirilməsi ilə bağlı uzunmüddətli müqavilə 2025-ci il tədbiri yaxınlaşdıqca, yarış rəsmiləri və region tərəfindən diqqətlə araşdırılır. Las-Veqas Konvensiyası və “Visitors Authority” ilə “Formula-1” arasında ilkin üç illik müqavilə bu ilki yarışdan sonra başa çatır və bundan sonra iki illik yeni müqavilə qüvvəyə minəcək”.
Rəsmilər yarışın 2027-ci ildən sonra da bir neçə il Las Veqasda keçirilməsini təmin edəcək yeni bir razılaşma əldə etməyə ümid edirlər. LVCVA prezidenti və baş direktoru Stiv Hillin sözlərinə görə, “LVCVA ilə Formula 1 arasında beş ildən on ilə qədər müddətə yeni bir razılaşma üçün ilkin danışıqlar aparılır. Bu, yarışın hər il Şükranlıq günündən əvvəlki həftəsonu 2032-ci ilə qədər və ya hətta 2037-ci ilin sonuna qədər Las Veqasda keçirilməsinə imkan verəcək”.
Las-Veqas Qran-prisinin prezidenti və baş direktoru Emili Praser isə bildirib ki, “Formula-1” və Liberty Media tərəfindən keçirilən nəhəng kampaniyanın yarışın asanlaşdırılması üçün maliyyəni təmin edəcəyi gözlənilir”, – Sports Business Journal-ın məqaləsindən deyilir.