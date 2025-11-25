Ferstappen Formula-1 tarixinin ən yaxşı beş pilotunun adlarını sadalayıb

Niderlandlı pilot “Kral yarışları”nın ən yaxşılarının adını çəkdi
“Red Bull” komandasını təmsil edən 28 yaşlı niderlandlı pilot, dördqat “Formula-1” çempionu Maks Ferstappen, “Kral yarışları” tarixində ən yaxşı beş sürücünün adını çəkib.
İdman.Biz Autosport-a istinadla xəbər verir ki, Maks “Kral yarışları”nın ən yaxşılarını belə sıralayıb:
Yeddiqat çempion Lyuis Hemilton (“Ferrari”) və Mixael Şumaxer, beşqat titul sahibi Juan Manuel Fangio, üçqat çempion Ayrton Senna və ikiqat çempion Fernando Alonso (“Aston Martin”).
Maks 2015-ci ildən bəri “Formula-1”də yarışır və “Toro Rosso” ilə debüt edib. O, 2016-cı ildə “Red Bull”a qoşulub və bu müddət ərzində dörd dəfə çempionluq qazanıb.