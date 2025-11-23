İsak Hacar: “Leklerin ucbatından ilk 4-lüyə daxil ola bilmədim”

“Racing Bulls” pilotu İsak Hacar Las-Veqas Qran-prisinin təsnifat turunun nəticələrini şərh verib.
İdman.Biz bildirir ki, Hacar təsnifat turunda səkkizinci olub.
“Leklerin səbəbindən sonuncu dövrəmiz zay oldu. Şarl döndü və bu da trekin həmin hissəsində sarı bayraqları ortaya çıxardı. Həmin vaxt əvvəlki dövrəmdən xeyli irəlidə idim və sonda ilk 4-lükdə bitirməyə ümid edə bilərdim. Buna görə də, yavaşlamağa məcbur olduğum üçün çox məyus oldum”, - deyə RaceFans Hacardan sitat gətirir.
Xatırladaq ki, “McLaren” pilotu Lando Norris Las-Veqasda keçirilən seçmə mərhələdə poul mövqeyini tutub, “Red Bull” komandasından dördqat və hazırkı dünya çempionu Maks Ferstappen ikinci olub.