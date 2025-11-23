24 Noyabr 2025
AZ

Mövsüm liderləri Lando Norris və Oskar Piastri diskvalifikasiya olunublar - YENİLƏNİB

Formula 1
Xəbərlər
23 Noyabr 2025 14:15
58
Mövsüm liderləri Lando Norris və Oskar Piastri diskvalifikasiya olunublar - YENİLƏNİB

“Maklaren” komandasının pilotları olan 26 yaşlı britaniyalı Lando Norris və 24 yaşlı avstraliyalı Oskar Piastri “Formula-1”in Las-Veqas Qran-prisində diskvalifikasiya olunublar.

İdman.Biz xəbər verir ki, Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası (FIA) və stüardların apardığı yoxlamalardan sonra hər iki boliddə planşetin sürtünmə nəticəsində normadan artıq yeyildiyi müəyyən edilib.

Rəsmi protokola əsasən, yarışdan sonra bolidlərin alt hissəsində yerləşən sürüşmə panelləri yoxlanılıb və onların qalınlığının qaydalarda tələb olunan minimum 9 mm-dən az olduğu təsdiqlənib.

Bu qərardan sonra şəxsi hesabdakı vəziyyət belə formalaşıb:

1. Lando Norris (“Maklaren”) — 390 xal

2. Oskar Piastri (“Maklaren”) — 366 xal

3. Maks Ferstappen (“Red Bull”) — 366 xal

Diskvalifikasiya nəticəsində “Maklaren” üçün mövsümün gedişatı daha da çətinləşib.

12:45

“Formula-1”də Böyük Britaniyanın “Maklaren” komandasının pilotları olan Lando Norris və Oskar Piastrinin Las-Veqas Qran-prisində tutduqları ikinci və dördüncü yerləri itirə biləcəkləri iddia olunur.

İdman.Biz xəbər verir ki, FIA hər iki bolidlə bağlı araşdırmaya başlayıb.

İlkin olaraq diqqət Norrisin bolidinə yönəlib. İddia olunur ki, finişdən sonra onun maşınında məcburi texniki yoxlama üçün tələb olunan minimum 1 litr yanacaq qalmaya bilər. Qaydalar pozularsa, nəticələrin ləğvi mümkündür.

Daha sonra məlum olub ki, yoxlama hər iki “Maklaren” bolidini əhatə edir. Müfəttişlər alt panelin həddindən artıq aşınma ehtimalını araşdırırlar ki, bu pozuntu da pilotların diskvalifikasiyası ilə nəticələnə bilər.

Araşdırma davam etdiyi üçün komandanın rəhbəri Andrea Stellanın planlaşdırılan mətbuat konfransı qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb.

Gərginliyi artıran digər məqam yarışın son dövrələrində Norrisin tempinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi olub. Britaniyalı pilot yarışdan sonra boksdan bu cür komanda əmrinə görə dəqiq səbəbi bilmədiyini bildirib.

FIA-nın “Formula” seriyaları üzrə direktoru Nikolas Tombasis hazırda “Maklaer” qarajındadır və vəziyyəti komanda rəhbərliyi ilə müzakirə edir

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Şarl Lekler “Aston Martin”ə keçməyə yaxındır
21:04
Formula 1

Şarl Lekler “Aston Martin”ə keçməyə yaxındır

Lekler hazırda 226 xalla ümumi pilot sıralamasında beşinci yerdədir
“Aston Martin” Endi Kauelli vəzifədən uzaqlaşdırır
23 Noyabr 16:00
Formula 1

“Aston Martin” Endi Kauelli vəzifədən uzaqlaşdırır

Britaniya komandasında rəhbərlik dəyişiklikləri gözlənilir və bir neçə namizəd gündəmdədir
Ferstappen Las-Veqas Qran-prisində qalib gəldi
23 Noyabr 10:30
Formula 1

Ferstappen Las-Veqas Qran-prisində qalib gəldi

Lando Norris ikinci, Corc Rassell isə üçüncü olub

İsak Hacar: “Leklerin ucbatından ilk 4-lüyə daxil ola bilmədim”
23 Noyabr 09:08
Formula 1

İsak Hacar: “Leklerin ucbatından ilk 4-lüyə daxil ola bilmədim”

Hacar təsnifat turunda səkkizinci olub
Karlos Sayns Las-Veqas Qran-prisində unikal göstəriciyə imza atıb
22 Noyabr 20:05
Formula 1

Karlos Sayns Las-Veqas Qran-prisində unikal göstəriciyə imza atıb

Saynsın komanda yoldaşı Aleks Albon seçmə mərhələdə 16-cı yeri tutub

Toto Volff: “Hemilton “Ferrari”də sudan çıxmış balıq kimidir”
22 Noyabr 09:40
Formula 1

Toto Volff: “Hemilton “Ferrari”də sudan çıxmış balıq kimidir”

Hemilton pilotların yarışında 148 xalla altıncı yerdədir

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO
13:10
Futbol

Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO

47 yaşlı mütəxəssis “Neftçi” haqqında danışmaq istəmədiyini bildirib
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq