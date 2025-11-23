Ferstappen Las-Veqas Qran-prisində qalib gəldi

“Formula-1”in 22-ci mərhələsində, Las-Veqas Qran-prisində “Red Bull” komandasının pilotu Maks Ferstappen qalib gəlib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Ferstappen elə startdaca liderliyə yüksəlib.
Lando Norris ilk döngədə səhvə yol verərək trasın kənarına çıxıb və həmin anda həm Ferstappenə, həm də Corc Rassellə mövqeyini verib.
Daha sonra britaniyalı sürücü boks dayanacaqlarından sonra Rasselli keçməyi bacarıb və ikinci yeri təmin edib.
Yekun nəticələr belədir:
1. Maks Ferstappen (“Red Bull”) — 25 xal
2. Lando Norris (“McLaren”) +20.741
3. Corc Rassell (“Mercedes”) +23.546
4. Oskar Piastri (“McLaren”) +27.650
5. Andrea Kimi Antonelli (“Mercedes”) +30.488
6. Şarl Lekler (“Ferrari”) +30.678
7. Karlos Sayns (“Williams”) +34.924
8. İsak Hacar (“Racing Bulls”) +45.257
9. Niko Hülkenberq (“Kick Sauber”) +51.134
10. Lyuis Hamilton (“Ferrari”) +59.369
11. Esteban Okon (“Haas”) +1:00.635
12. Oliver Berman (“Haas”) +1:10.549
13. Fernando Alonso (“Aston Martin”) +1:25.308
14. Yuki Tsunoda (“Red Bull”) +1:26.974
15. Pier Qasli (“Alpine”) +1:31.702
16. Liam Lauson (“Racing Bulls”) +1 dövrə
17. Franko Kolapinto (“Alpine”) +1 dövrə
18. Aleks Albon (“Williams”) - yarışı 36-cı dövrədə dayandırıb
19. Qabriel Bortoleto (“Kick Sauber”) - 3-cü dövrədə yarışı tərk edib
20. Lens Stroll (“Aston Martin”) - 1-ci dövrədə çıxışını dayandırıb
Bu nəticə Ferstappenin mövsüm üçün titul mübarizəsində mövqeyini gücləndirir. Norris isə ikinci yer sayəsində xal hesabında iddiasını davam etdirir.