"Sabah" “Gent”in sabiq futbolçusu ilə müqavilə imzalayıb

"Sabah" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.
Klubdan İdman.bizə verilən məlumata görə, braziliyalı müdafiəçi İqor Noqeyra ilə 2 illik müqavilə bağlanıb.
Mərkəz müdafiəçisi Portuqaliyanın "Şaveş" klubundan transfer edilib.
Braziliyanın "Fluminense" klubunun yetirməsi olan 29 yaşlı futbolçu karyerası ərzində bu klubla yanaşı, Belçikanın "Gent" (2014-2015), Braziliyanın "Fiqeyrense" (2018), CRB (2019), "Yuventude" (2022), Portuqaliyanın "Jil Visente" (2019-2021), "Santa Klara" (2023), "Şaveş" (2023/2024) və Meksikanın "Mazatlan" (2021-2022) klublarında çıxış edib.
Noqeyra "Sabah"da 14 nömrəli formanı geyinəcək.
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