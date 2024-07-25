Konfrans Liqasında 40 oyun

Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulacaq.
İdman.biz xəbər verir ki, iyulun 23-də start götürən mərhələnin üçüncü günündə 40 matç baş tutacaq.
Azərbaycanın üç klubu bu turnirdə ilk qarşılaşmasına çıxacaq. “Sabah” Hayfa "Makkasi”nin qonağı olacaq. “Sumqayıt” “Fehervar”ı, “Zirə” “Dunayska Streda”nı qəbul edəcək.
Təmsilçilərimizin potensial rəqibləri də ilk duelə çıxacaq. “Sent Patriks” (İrlandiya) – “Vaduts” (Lixtenşteyn) duelində “Sabah”ın, “Osiyek” (Xorvatiya) – “Levadiya” (Estoniya) cütündə “Zirə”nin, “Omoniya” (Kipr) – “Torpedo” Kt (Gürcüstan) matçlarında “Sumqayıt”ın potensial rəqibi bilinəcək.
Konfrans Liqası
II təsnifat mərhələsi
İlk oyunlar
25 iyul
19:00. “KuPS” – “Tromse”
20:00. “Saburtalo” – “Partizani”
20:00. “Magpies” - “Kopenhagen”
20:00. “Sumqayıt” – “Fehervar”
20:00. “İlves” – “Austriya” V
20:00. “Mlada Boleslav” – “Transinvest”
20:00. “Noah” – “Slima Uonderers”
20:00. “Milsami” – “Astana”
20:00. “Jalgiris” – “Pafos”
20:30. “Qo Ehed İqls” – “Brann”
20:30. “Omoniya” – “Torpedo” Kt
20:30. “Zirə” – “Dunayska Ştreda”
20:45. “Zimbru” – “Ararat”
21:00. “Banik” – “Urartu”
21:00. “Brondbü” – “Llapi”
21:00. “Yurqorden” – “Proqres”
21:00. “Düdelanj” – “Haken”
21:00. “Sürix” – “Şelburn”
21:00. “Floriana” - “Gimarayeş”
21:00. “Hapoel” BŞ – “Çerno More”
21:00. “Olimpiya” – “Polesye”
21:15. “Makkabi” Hayfa – “Sabah”
21:30. ÇFR – “Neman”
21:30. MOİK Sofiya – “Buduçnost”
21:45. “Başakşəhər” – “La Fiorita”
22:00. “Gent” – “Vikinqur”
22:00. “Radniçki” – “Mornar”
22:00. “Paksi” – AEK Larnaka
22:00. “Sankt Qallen” – “Tobol”
22:00. “Osiyek” – “Levadiya”
22:15. “Maribor” – “Univestatya” Krayova
22:45. “Legiya” – “Kaernarfon”
22:45. “Sent Patriks” – “Vaduts”
22:45. “Valyur” – “St. Mirren”
22:45. “Sarayevo” – “Spartak” Trnava
22:45. “Vikinqur” – “Eqnatiya”
23:00. “Hayduk” – “HB Torshavn”
23:00. “Zrinski” – “Bravo”
23:00. “Styarnan” – “Payde”
23:15. “Breydablik” – “Drita”
Qeyd edək ki, cavab oyunları iyulun 30-dan avqustun 1-dək keçiriləcək.
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