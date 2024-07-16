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“Styaua” və “Selye” II mərhələnin bir addımlığında

Futbol
Xəbərlər
16 İyul 2024 12:19
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“Styaua” və “Selye” II mərhələnin bir addımlığında

Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarına start veriləcək.

İdman.biz xəbər verir ki, bu gün 8 matç baş tutacaq.

Bu qarşılaşmalardan sonra II təsnifat mərhələsinə adlayacaq 8 komanda bəlli olacaq. İlk görüşdə darmadağına sevinən “Styaua”, “Panevejis”, “Selye” və TNS bunun bir addımlığındadır.

Qeyd edək ki, mərhələyə iyulun 17-də yekun vurulacaq.

Çempionlar Liqası
I təsnifat mərhələsi
Cavab oyunları
16 iyul
18:30. “Balkani” – “Santa Koloma”
İlk oyun – 2:1
20:00. HİK – “Panevejis”
İlk oyun – 0:3
20:00. “Linkoln” – “Hamrun Spartans”
İlk oyun – 1:0
20:00. “Pünik” – “Dinamo” Mn
İlk oyun – 0:0
21:00. “Selye” – “Flora”
İlk oyun – 5:0
21:30. “Styaua” – “Virtus”
İlk oyun – 7:1
23:00. “Deçiç” – TNS
İlk oyun – 0:3
23:00. “Şemrok Rovers” – “Vikinqur”
İlk oyun – 0:0

İdman.biz

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