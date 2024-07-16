“Styaua” və “Selye” II mərhələnin bir addımlığında

Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarına start veriləcək.

İdman.biz xəbər verir ki, bu gün 8 matç baş tutacaq.

Bu qarşılaşmalardan sonra II təsnifat mərhələsinə adlayacaq 8 komanda bəlli olacaq. İlk görüşdə darmadağına sevinən “Styaua”, “Panevejis”, “Selye” və TNS bunun bir addımlığındadır.

Qeyd edək ki, mərhələyə iyulun 17-də yekun vurulacaq.

Çempionlar Liqası

I təsnifat mərhələsi

Cavab oyunları

16 iyul

18:30. “Balkani” – “Santa Koloma”

İlk oyun – 2:1

20:00. HİK – “Panevejis”

İlk oyun – 0:3

20:00. “Linkoln” – “Hamrun Spartans”

İlk oyun – 1:0

20:00. “Pünik” – “Dinamo” Mn

İlk oyun – 0:0

21:00. “Selye” – “Flora”

İlk oyun – 5:0

21:30. “Styaua” – “Virtus”

İlk oyun – 7:1

23:00. “Deçiç” – TNS

İlk oyun – 0:3

23:00. “Şemrok Rovers” – “Vikinqur”

İlk oyun – 0:0

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