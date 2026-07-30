Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən “Sumqayıt” və “Şamaxı” klubları arasında yoxlama oyunu keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, qarşılaşmada 2:0 hesabı ilə “Sumqayıt” qalib gəlib.
Matç Qəbələ şəhər stadionunda baş tutub.
Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən “Sumqayıt” və “Şamaxı” klubları arasında yoxlama oyunu keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, qarşılaşmada 2:0 hesabı ilə “Sumqayıt” qalib gəlib.
Matç Qəbələ şəhər stadionunda baş tutub.
Matç Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilir
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