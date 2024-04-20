Premyer Liqanın ən yaxşı fransalıları - SİYAHI

İngiltərə Premyer Liqasında çıxış etmiş ən yaxşı fransalı futbolçuların siyahısı açıqlanıb.
İdman.biz xəbər verir ki, cədvəli “FourFourTwo” tərtib edib.
Siyahının ilk pilləsində Tyerri Anri qərarlaşıb. Erik Kantona ikincidir. “Üçlüy”ü Patrik Vieyra qapayır.
1. Tyerri Anri (“Arsenal”)
2. Erik Kantona (“Lids”, “Mançester Yunayted”)
3. Patrik Vieyra (“Arsenal”, “Mançester Siti”)
4. Rober Pires (“Arsenal”, “Aston Villa”)
5. Nqolo Kante (“Lester”, “Çelsi”)
6. Klod Makelele (“Çelsi”)
7. Nikola Anelka (“Arsenal”, “Mançester Siti”, “Liverpul”, “Bolton”, “Çelsi”, “Vest Bromviç”)
8. David Jinola (“Nyukasl”, “Tottenhem”, “Aston Villa”, “Everton”)
9. Patris Evra (“Mançester Yunayted”)
10. Samir Nəsri (“Arsenal”, “Mançester Siti”, “Vest Hem”)
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