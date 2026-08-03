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Çexiya millisinin qapıçısı “Nyukasl”da

Futbol
Xəbərlər
3 Avqust 2026 13:13
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Çexiya millisinin qapıçısı “Nyukasl”da

İngiltərənin “Nyukasl” futbol klubu Çexiya millisinin qapıçısı Lukaş Horniçeki transfer edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 24 yaşlı qolkiperlə 2031-ci ilədək müqavilə imzalanıb.

Xarici medianın məlumatına görə, “sağsağanlar” futbolçunun son klubu “Braqa”ya 25,7 milyon funt sterlinq məbləğində təzminatı ödəyib.

Qeyd edək ki, Lukaş Horniçek Çexiya yığmasının 2026-cı il dünya çempionatında keçirdiyi hər üç matçı ehtiyat oyunçular skamyasından izləyib.

Ötən mövsüm o, bütün turnirlərdə “Braqa”nın heyətində 55 matçda 51 qol buraxıb, 24 görüşdə qapısını toxunulmaz saxlayıb.

İdman.Biz
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