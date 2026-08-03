Xabi Alonso “Real”dan ayrılması barədə: “Futbol karyeramda mənfi təcrübələr çox olmayıb”

“Çelsi”nin baş məşqçisi Xabi Alonso “Real Madrid”dən ayrılması barədə danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, “Çelsi”nin Avstraliyanın Sidney şəhərində keçirilən mövsümöncəsi hazırlıq toplanışında jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.
44 yaşlı mütəxəssis Madrid klubundan göndərilməsinin onun karyerasındakı nadir mənfi təcrübələrdən biri olduğunu deyib.
O, yanvarda İspaniya Superkubokunun finalında “Barselona”ya məğlubiyyətdən sonra “Real”dan ayrılıb.
“Xoşbəxtlikdən, futbol karyeramda belə mənfi təcrübələr çox olmayıb. Bəli, bu hadisə məndə bir iz buraxdı. Amma belə yaralar zamanla sağalır. Artıq hər şey geridə qalıb. İndi yeni mərhələyə başlamaq üçün çox həyəcanlıyam və Madriddə işə başladığım vaxt olduğu kimi, burada da bundan zövq almaq istəyirəm”, - deyə Alonso bildirib.