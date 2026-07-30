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Eddi Hau “Nyukasl”dan ayrılır

Futbol
Xəbərlər
30 İyul 2026 12:06
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Eddi Hau “Nyukasl”dan ayrılır

İngiltərənin “Nyukasl” futbol klubunun baş məşqçisi Eddi Hau komandadan ayrılmağa hazırlaşır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabrizio Romano məlumat yayıb.

48 yaşlı mütəxəssis 2021-ci ilin noyabrında İngiltərə komandasının baş məşqçisi təyin olunub.

İngiltərəli mütəxəssisin rəhbərliyi altında “Nyukasl” 2025-ci ildə Liqa Kubokunun qalibi olub. Bu, klubun 70 ildən sonra qazandığı ilk yerli titul olub.

Qeyd edək ki, “Nyukasl” iyulun 13-də mövsümöncəsi hazırlığa başlayandan Hau komandaya rəhbərlik edir.

İdman.Biz
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