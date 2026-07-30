Eddi Hau “Nyukasl”dan ayrılır

İngiltərənin “Nyukasl” futbol klubunun baş məşqçisi Eddi Hau komandadan ayrılmağa hazırlaşır.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabrizio Romano məlumat yayıb.
48 yaşlı mütəxəssis 2021-ci ilin noyabrında İngiltərə komandasının baş məşqçisi təyin olunub.
İngiltərəli mütəxəssisin rəhbərliyi altında “Nyukasl” 2025-ci ildə Liqa Kubokunun qalibi olub. Bu, klubun 70 ildən sonra qazandığı ilk yerli titul olub.
Qeyd edək ki, “Nyukasl” iyulun 13-də mövsümöncəsi hazırlığa başlayandan Hau komandaya rəhbərlik edir.