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“Kuboku kəndimizə gətirən uşaqlar idi” - Qəzada ölən futbolçuların məşqçisi İDMAN.BİZ-ə DANIŞDI

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
30 İyul 2026 11:43
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“Kuboku kəndimizə gətirən uşaqlar idi” - Qəzada ölən futbolçuların məşqçisi İDMAN.BİZ-ə DANIŞDI

Dünən axşam saatlarında Qobu-Lökbatan yolunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində həyatını itirən “Qobu” futbol klubunun oyunçuları Bəhruz Sultanov və Rauf Hüseynov haqqında bir sıra məqamlar məlum olub.

“Qobu” futbol klubunun baş məşqçisi Adil Babayev İdman.Biz-ə açıqlamasında qeyd edib ki, qəzada həyatını itirən hər iki futbolçu əslən Bakının Qobu kəndindən olublar.

Adil Babayev xatırlayır ki, hələ 2002-ci ildə Bakı Kəndlər Birinciliyi futbol çempionatında “Qobu” klubu qızıl medallara sahib olarkən Bəhruzla Rauf klubun əsas futbolçuları olub və kuboku kəndə gətirən heyətin üzvləridirlər.

Qobulu mütəxəssis həyatlarını itirən gənclərin keçdiyi idman yolu barədə də danışıb:

“Bəhruzla Rauf futbola 1995-ci ildə Lökbatan qəsəbəsində yerləşən “Neftçi” İdman Klubunda başlayıblar. Hər iki futbolçu ilk “Qaradağ Lökbatan” klubunun heyətində Azərbaycan birinci liqasında komandanın aparıcı futbolçuları olublar”.

“Qobu”nun baş məşqçisi bildirib ki, Bəhruz Sultanov bir müddət sonra seçimlərdə özünü yaxşı tərəfdən göstərərək “Xəzər Lənkəran”ın heyətinə cəlb edilib:

“Daha sonra Bəhruz Sultanov AZAL klubunun heyətində Azərbaycan Premyer Liqasında oynadı. Sonuncu oynadığı yer isə “Qobu” futbol klubu olub. Bəhruz ailəli deyildi”.

Adil Babayev qəzada həyatını itirən digər futbolçu Rauf Hüseynov barədə də qısa məlumat verib.

“Rauf “Qaradağ Lökbatan”da özünü yaxşı tərəfdən göstərəndən sonra “Turan Tovuza”a dəvət almışdı. Lakin Qobuda həm də məşqçi kimi çalışdığına görə, Tovuza getməkdən imtina etmişdi. Ailəli idi, özündən sonra üç uşağı yadigar qaldı”.

Adil Babayev futbolçuların həyatlarını itirdikləri ağır qəza haqqında da danışıb:

“Baş verən məlum yol-nəqliyyat hadisəsi haqqında geniş məlumatımız yoxdur. Ancaq bir fakt məlumdur ki, qəza vaxtı sükan arxasında Rauf Hüseynov olub. Mən bir məşqçi kimi öz zəhmətimi onlara halal edirəm. Allah rəhmət etsin”.

Məlumat üçün əlavə edək ki, ötən gün axşam saatlarında Qobu-Lökbatan yolunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, “Toyota” markalı minik avtomobili “Ford Transit” markalı nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub. Hadisə nəticəsində “Toyota”da olan Bəhruz Sultanov və Rauf Hüseynov hadisə yerində həlak olublar, “Ford”un sürücüsü isə xəsarətlər alıb. Qəzada ölənlər “Qobu” futbol klubunun oyunçuları olublar. Qeyd edək ki, “Qobu” 2025/26 mövsümündə AFFA Region Liqasında mübarizə aparıb.

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
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