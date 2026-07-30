Azərbaycan millisinin futbolçusu: “Kişvarda” mənim üçün ən uyğun seçim oldu” - MÜSAHİBƏ

“Çox yaxşı klubdur. Heyətdə kifayət qədər legioner futbolçu var”.
Bunu Macarıstanın “Kişvarda” komandasına transfer olan Azərbaycan millisinin futbolçusu Anatoli Nuriyev AZƏRTAC-a müsahibəsində deyib.
Həmin müsahibəni təqdim edirik.
- Bu komandaya keçidiniz necə baş tutdu?
- Müxtəlif təkliflər var idi, ailə vəziyyətimə görə onlar mənə uyğun gəlmirdi. Daha sonra burada çalışan keçmiş məşqçim mənimlə əlaqə saxladı. O, məsələni klub prezidenti ilə müzakirə etdi və mən baxışa dəvət olundum. Bir neçə günlük sınaq məşqlərindən sonra klub mənimlə müqavilə bağlamaq qərarı verdi. “Kişvarda” mənim üçün ən uyğun seçim oldu
- “Kişvarda” barədə ilkin təəssüratlarınız necədir?
- Çox yaxşı klubdur. Heyətdə kifayət qədər legioner futbolçu var. Burada həm məşq, həm də oyun meydançaları yüksək səviyyədədir. Klubun akademiyası fəaliyyət göstərir və futbolçuların inkişafı üçün hər cür şərait yaradılıb.
- Maraqlıdır, yerli klublardan təkliflər var idi?
- Bəli, təkliflər olur. Amma qeyd etdiyim kimi, ailə vəziyyətimə görə onları qəbul etmədim. Daha uyğun variant gözləməyi üstün tutdum.
- Keçmiş komandalarınız – “Sabah” və “Zirə”nin avrokuboklardakı şanslarını necə qiymətləndirirsiniz?
- "Sabah" artıq UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqəni təmin edib. Çox yaxşı komandadır. Ümid edirəm ki, daha da irəli gedəcək, hətta UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmağı bacaracaq.
"Zirə"ni isə daha çətin oyun gözləyir. Onların səhv etmək imkanları demək olar ki, yoxdur. Buna baxmayaraq, komandaya inanıram. Hesab edirəm ki, Estoniya təmsilçisi “Payde” ilə oyunda bir top fərqini aradan qaldıraraq növbəti mərhələyə yüksələ bilərlər. Komandaya yeni futbolçular cəlb olunub. Yaxşı kollektiv formalaşıb, sadəcə, yeni oyunçuların komandanın tələblərinə uyğunlaşması üçün bir qədər vaxt lazımdır.