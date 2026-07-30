Kenan Piriçin meneceri: “Emil Balayev “Dinamo” ilə oyunda zədəsini simulyasiya etdi ki, əvəzlənsin” - MÜSAHİBƏ

Azərbaycanın “Neftçi” futbol klubunun UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Bakıda Belarusun “Dinamo Minsk” klubuna 2:4 hesabı ilə məğlub olmasından sonra komandanın qapıçısı Kenan Piriçin meneceri Admir Husariçin Azərbaycan qapıçıları ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər futbol ictimaiyyətində geniş müzakirələrə səbəb olub. O, sosial şəbəkədə etdiyi paylaşımda xüsusilə Emin Balayev və Rza Cəfərovu sərt tənqid edib, Piriçin ehtiyatda qalmasını haqsız qərar adlandırıb.
Məsələ ilə bağlı teleqraf.az-a müsahibə verən Admir Husariç səsləndirdiyi fikirlərin səbəbi, Kenan Piriçin hazırkı vəziyyəti və “Neftçi”də baş verənlərlə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirib.
Həmin müsahibəni təqdim edirik.
– Bildirmisiniz ki, qapıçı Emil Balayev və Rza Cəfərov “Neftçi”ni məhv etdilər, Azərbaycan qapıçıları 4-cü liqa səviyyəsindədirlər. Piriçi onların yanında Boeing 747-ə bənzədərək haqsız yerə komandadan uzaqlaşdırıldığını iddia edirsiniz. Paylaşımlarınız birmənalı qarşılanmadı…
– Bu, mənim şəxsi fikrimdir. 27 ildir futbol meneceri kimi çalışıram. Bundan əvvəl Premyer Liqada gənclər akademiyasının rəhbəri olmuşam, daha sonra isə 4 il Belçikanın “Gent” klubunda skaut kimi fəaliyyət göstərmişəm. Buna görə də futbolçunun keyfiyyətini tanımaq və qiymətləndirmək təcrübəm var. Mən düşünürəm ki, onlar Piriçi qəsdən kənarlaşdırıblar. Bu, mənim fikrimdir və mənim belə düşünməyə haqqım var.
– “Azərbaycan qapıçıları” deyərkən konkret “Neftçi”nin qapıçılarını nəzərdə tuturdunuz, yoxsa bunu bütün qapıçılara şamil edirsiniz?
– Mən ümumilikdə bütün Azərbaycan qapıçılarını nəzərdə tuturdum. Xüsusilə Konfrans Liqasının son oyununda çıxış edən iki qapıçını vurğuladım. Hesab edirəm ki, Kenan onlardan iki səviyyə üstündür.
Çünki o, “Neftçi”yə gəlməzdən əvvəl Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqasında, o cümlədən qrup mərhələlərində çıxış edib. Həmin turnirlərdə ən yaxşı qapıçılar sırasında yer alıb. Daha sonra Kipr çempionatının ən yaxşı qapıçısı seçilib və Türkiyə Super Liqasının “Antalyaspor” klubuna transfer olunub. Belə karyeraya malik qapıçını ehtiyatda saxlamaq, əvəzində isə karyerasında geriləyən qapıçılara üstünlük vermək mənə görə məntiqli deyil.
Azərbaycan futbolunun və milli komandanın səviyyəsinə baxanda, UEFA və FIFA reytinqlərində 4-cü səbətdə yer alması mənim haqlı olduğumu göstərir.
- Sizin bu açıqlamanız tənqiddən çox təhqir kimi qarşılandı…
- "Neftçi”nin bütün azarkeşlərinə və din qardaşlarıma salamlarımı çatdırıram. Ümid edirəm ki, fikirlərimə görə məndən inciməzlər. Hər zaman açıq danışan və tənqidi yanaşan insan olmuşam. Bu yanaşmanı həm təmsil etdiyim futbolçulara, həm də digərlərinə qarşı göstərirəm.
– Piriçin komandadan qəsdən uzaqlaşdırıldığını iddia edirsiniz. Nəyə əsasən belə düşünürsünüz?
– Klub rəhbərliyindən heç kim onu çağırıb əsas qapıçı mövqeyindən niyə uzaqlaşdırıldığını izah etməyib. Sevinirəm ki, klubdakı bəzi oyunçular Kenanı dəstəkləyir. Onlar da bu vəziyyətə təəccüblənirlər və Piriçin niyə meydana çıxmadığını özləri üçün də anlaşılmaz hesab edirlər. Kenan da bu vəziyyətdən çox məyusdur. O, çox yaxşı və tərbiyəli oğlandır. Susur və işini görür.
– Ötən mövsüm “Neftçi”nin əsas qapıçısı olduğu halda necə oldu ki, ehtiyata düşdü?
– “Qarabağ”la 1:5 hesablı məğlubiyyətdən sonra baş məşqçi onunla danışıb. Deyib ki, psixoloji baxımdan onu bir oyunluq dincəlməyə göndərir və sonra yenidən əsas heyətə qaytaracaq. Hətta məşqçi Kenanın liqanın ən yaxşı qapıçısı olduğunu söyləyib. Amma sonradan onu qapıya qaytarmadı.
– Səbəb böyükhesablı məğlubiyyət və buraxılan 5 qol ola bilərdi?
– Xeyr. Kenan həmin oyunda buraxılan qolların heç birində günahkar deyildi. Həmin matçda səhvləri mərkəz və cinah müdafiəçiləri etmişdilər.
– Ola bilərmi ötən mövsümün ikinci yarısında buraxılan qollar, daha sonra Emil Balayevin səhvsiz oyunu Yuri Vernidubun qərarlarını dəyişdi?
– Mən belə düşünmürəm. Əksinə, “Dinamo Minsk”lə oyunda məhz qapıçının səhvləri nəticəyə təsir etdi. Mən və agentliyimizdə çalışan skaut “Neftçi”nin bütün oyunlarını detallı şəkildə izləyir və təhlil edirik.
Əgər Kenan həmin oyunda qapıda olsaydı, nəticə fərqli olardı. Məncə, Balayev buraxılan qolda günahkar idi. Hətta bundan sonra guya zədəsini simulyasiya etdi ki, fasilədə əvəzlənsin.
– Bəs cavab görüşündə Piriçə şans veriləcəyinə inanırsınız?
– İndi görəcəyik ki, klub necə reaksiya verəcək. Həmin qapıçılarla bağlı hansısa qərar veriləcəkmi və Piriç yenidən qapıya qaytarılacaqmı? Balayevin və Cəfərovun bu qədər zəif çıxışlarından sonra Piriçin yenidən qapıya qayıtması real və məntiqlidir. Şans verilməsə, məşqlərini davam etdirəcək və öz vaxtını gözləyəcək.
– Kenan Piriçin səviyyəcə üstün olduğunu düşünürsünüzsə, nə üçün Azərbaycana transferinə razılıq verdiniz və hazırkı taleyi ilə barışmısınız?
– Biz “Antalyaspor”dan maaşların ödənilməməsinə görə ayrıldıq. FIFA-ya müraciət etdik və məhkəmə işini qazandıq. “Neftçi”ni seçməyimizin iki səbəbi var idi. Birincisi, “Qarabağ”la birlikdə Azərbaycanın ən böyük klublarından biri olması, ikincisi isə yaxşı maliyyə şərtləri. “Neftçi”yə gəlməzdən əvvəl AEK Larnakadan da təklifimiz var idi. Amma onların maliyyə təklifi “Neftçi”nin təklifindən iki dəfə aşağı idi. Futbol biznesdir və ilk növbədə maliyyə amilini nəzərə almaq lazımdır.
– Bütün bunlardan sonra futbolçu “Neftçi”dən ayrılmağı düşünür? Ümumiyyətlə, təkliflər olub?
– Təklif olmayıb. Çünki hamı bilir ki, onun 2027-ci ilə qədər qüvvədə olan müqaviləsi var.
Əgər gələcəkdə transfer haqqını ödəyə biləcək bir klub ortaya çıxsa, əlbəttə ki, danışıqlar apararıq. Amma bu, yalnız “Neftçi”nin razılığı ilə mümkündür.
– Klub rəhbərliyi ilə bu məsələni müzakirə etmisiniz?
– Hazırda bu məsələ ilə bağlı kimlə danışmalı olduğumuzu bilmirik. Kenanı “Neftçi”yə gətirəndə mənimlə klubun idman üzrə müşaviri Kamil Məmmədov əlaqə saxlamışdı. Bütün detalları onunla razılaşdırmışdıq. İndi isə klubda futbolçularla bağlı kimin məsul şəxs olduğunu bilmirəm.
Mənə belə məlumat çatıb ki, klubdakı vəziyyət dəyişib və Kamil Məmmədov artıq futbolçularla bağlı əvvəlki kimi qərar verən şəxs deyil. Mənim üçün də aydın deyil ki, hazırda klubda bu məsələlərə kim cavabdehdir.
– “Dinamo Minsk”lə cavab oyununda “Neftçi”nin mərhələ adlamaq şansını necə dəyərləndirirsiniz?
– Hesab edirəm ki, “Neftçi” daha keyfiyyətli komandadır. Düzgün taktika ilə oynasa, geridönüş edib növbəti mərhələyə yüksələ bilər. Amma əsas problem müdafiənin son xəttidir. Bakıdakı ilk oyunda etdikləri səhvləri təkrarlamamalıdırlar. Ümid edirəm ki, “Neftçi” növbəti mərhələyə yüksələcək.