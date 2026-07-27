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“Qarabağ” “28 Mall”da “Fan Shop” mağazası açır

Futbol
Xəbərlər
27 İyul 2026 17:39
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“Qarabağ” “28 Mall”da “Fan Shop” mağazası açır

"Qarabağ" futbol klubunun yeni rəsmi "Fan Shop" mağazası "28 Mall"da fəaliyyətə başlayacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, müasir konsepsiya əsasında yaradılan yeni mağazada "Qarabağ" FK-nın rəsmi oyun formaları, məşq və gündəlik geyimləri, fan atributları, aksesuarlar, suvenirlər və digər lisenziyalı məhsullar satışa çıxarılacaq. Yeni "Fan Shop" azarkeşlərin klubun rəsmi məhsullarına daha rahat və əlçatan şəkildə sahib olmasına imkan yaradacaq.

"Fan Shop" mağazasının açılışının avqust ayının ortalarında baş tutması gözlənilir. Açılışın dəqiq tarixi, keçiriləcək xüsusi tədbirlər və azarkeşlər üçün nəzərdə tutulan kampaniyalar barədə məlumat yaxın günlərdə "Qarabağ" FK-nın rəsmi informasiya resurslarında açıqlanacaq.

İdman.Biz
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