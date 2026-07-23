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“Qarabağ”ın sabiq futbolçusu “CSKA Sofia”dakı problemlərdən danışdı

Futbol
Xəbərlər
23 İyul 2026 16:20
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“Qarabağ”ın sabiq futbolçusu “CSKA Sofia”dakı problemlərdən danışdı

“Qarabağ” ümumilikdə bu mərhələnin aşkar favoritidir”.

Bu sözləri Bolqarıstan millisinin sabiq futbolçusu Simeon Slavçev Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində ölkəsinin “CSKA Sofia” klubunun Bakıda “Qarabağ”a qarşı keçirəcəyi oyunlarla bağlı danışarkən deyib.

Vaxtilə “Qarabağ”ın formasını geyinmiş yarımmüdafiəçi keçmiş komandasının daha təcrübəli olduğunu qeyd edib.

“CSKA Sofia”nın həqiqətən yaxşı potensialı var, amma hazırda “Qarabağ” daha təcrübəlidir. Onların artıq formalaşmış oyun üslubu var və məncə, favorit məhz Azərbaycan təmsilçisidir. Düşünürəm ki, “Qarabağ” qalib gələcək. Komandanın çox yaxşı yarımmüdafiə xətti var. Hücum xəttində isə müxtəlif tipli oyunçular yer alırlar. Bu, məşqçinin necə oynamaq istəməsindən asılıdır. Biri çox sürətlidir, digərinin mövqe seçimi yaxşıdır, üçüncüsü isə çox yaxşı hərəkət edir və daim qol vurmaq üçün fürsət axtarır. Sofiya klubuna gəlincə, müdafiə xətti, xüsusən də “dördlü” müdafiə tam formalaşmayıb. Çünki orada yeni oyunçular var və düşünürəm ki, arxa xətdə problemləri mövcuddur. Amma ”CSKA Sofia”nın də güclü tərəfi məhz yarımmüdafiəçiləridir”, - deyə o AZƏRTAC-a açıqlamasında söyləyib.

Slavçevin sözlərinə görə, hazırda ”CSKA Sofia”da oyunçular, klub rəhbərliyi və baş məşqçi arasında müəyyən problemlər var:

“Məşqçinin işdən çıxarılacağı ilə bağlı şayiələr dolaşır və komandada ciddi gərginlik hiss olunur. Yəni, orada sakit və rahat atmosfer yoxdur”.

32 yaşlı futbolçu hələ də “Qarabağ”ın oyunlarını yaxından izlədiyini bildirib.

Qeyd edək ki, bu gün Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək “Qarabağ” – ”CSKA Sofia” görüşü saat 20:00-da başlanacaq. Komandalar arasında cavab qarşılaşması iyulun 30-da Sofiyada olacaq. Bu cütün qalibi “Şerif” (Moldova) - “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) duelinin güclüsü ilə üz-üzə gələcək.

İdman.Biz
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