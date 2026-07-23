23 İyul 2026
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Azərbaycan Premyer Liqası və Kubokunun tam təqvimi açıqlanıb

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
23 İyul 2026 16:10
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Azərbaycan Premyer Liqası və Kubokunun tam təqvimi açıqlanıb

Azərbaycan Premyer Liqası və Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümündə tam təqvimi açıqlanıb

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

Çempionata avqustun 14-də start veriləcək.

Birinci dövrə
Birinci tur
2026-cı il
14-17 avqust

“Turan Tovuz” - “Qəbələ”

“Qarabağ” - “Şamaxı”

“Kəpəz” - “Sabah”

“Sumqayıt” - “Neftçi”

“Araz-Naxçıvan” - “İmişli”

“Zirə” - “Şəfa”

18-19 avqust: Çempionlar Liqası (ÇL), pley-off mərhələsi, ilk oyunlar

20 avqust: Avropa Liqası (AL) və Konfrans Liqası (KL), pley-off mərhələsi, ilk oyunlar

İkinci tur
21-24 avqust

“Qəbələ” - “Şəfa”

“Zirə” - “İmişli”

“Neftçi” - “Araz-Naxçıvan”

“Sabah” - “Sumqayıt”

“Qarabağ” - “Kəpəz”

“Turan Tovuz” - “Şamaxı”

25-26 avqust: ÇL, pley-off mərhələsi, cavab oyunları

27 avqust: AL və KL, pley-off mərhələsi, cavab oyunları

Üçüncü tur

28-31 avqust

“Qəbələ” - “Şamaxı”

“Kəpəz” - “Turan Tovuz”

“Sumqayıt” - “Qarabağ”

“Araz-Naxçıvan” - “Sabah”

“Zirə” - “Neftçi”

“Şəfa” - “İmişli”

Dördüncü tur

4-6 sentyabr

“Qəbələ” - “İmişli”

“Neftçi” - “Şəfa”

“Sabah” - “Zirə”

“Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan”

“Turan Tovuz” - “Sumqayıt”

“Kəpəz” - “Şamaxı”

8-10 sentyabr: ÇL, liqa mərhələsi, I tur

Beşinci tur

11-13 sentyabr

“Kəpəz” - “Qəbələ”

“Sumqayıt” - “Şamaxı”

“Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz”

“Zirə” - “Qarabağ”

“Şəfa” - “Sabah”

“İmişli” - “Neftçi”

16-17 sentyabr: AL, liqa mərhələsi, I tur

Altıncı tur

17-20 sentyabr

“Qəbələ” - “Neftçi”

“Sabah” - “İmişli”

“Qarabağ” - “Şəfa”

“Turan Tovuz” - “Zirə”

“Şamaxı” - “Araz-Naxçıvan”

“Kəpəz” - “Sumqayıt”

Milli komandalar üçün pəncərə (21 sentyabr – 6 oktyabr)

23 sentyabr: YO, Azərbaycan – Tacikistan

25 sentyabr: U-21, AÇSO, Azərbaycan - Çexiya

27 sentyabr: ML, Litva – Azərbaycan

30 sentyabr: U-21, AÇSO, Şotlandiya - Azərbaycan

1 oktyabr: ML, Azərbaycan – Lixtenşteyn

4 oktyabr: ML, Azərbaycan – Litva

6 oktyabr: U-21, AÇSO, Azərbaycan – Cəbəllütariq

7-8 oktyabr

Azərbaycan Kuboku, birinci təsnifat mərhələsi (yalnız İkinci Liqa klublarının iştirakı ilə keçiriləcək)

Yeddinci tur

9-11 oktyabr

“Sumqayıt” - “Qəbələ”

“Araz-Naxçıvan” - “Kəpəz”

“Zirə” - “Şamaxı”

“Şəfa” - “Turan Tovuz”

“İmişli” - “Qarabağ”

“Neftçi” - “Sabah”

13-14 oktyabr: ÇL, liqa mərhələsi, II tur

15 oktyabr: AL, liqa mərhələsi, II tur; KL, liqa mərhələsi, I tur

Səkkizinci tur

16-18 oktyabr

“Qəbələ” - “Sabah”

“Qarabağ” - “Neftçi”

“Turan Tovuz” - “İmişli”

“Şamaxı” - “Şəfa”

“Kəpəz” - “Zirə”

“Sumqayıt” - “Araz-Naxçıvan”

20-21 oktyabr: ÇL, liqa mərhələsi, Üçüncü tur

22 oktyabr: AL, liqa mərhələsi, Üçüncü tur; KL, liqa mərhələsi, İkinci tur

Doqqozuncu tur

23-25 oktyabr

“Araz-Naxçıvan” - “Qəbələ”

“Zirə” - “Sumqayıt”

“Şəfa” - “Kəpəz”

“İmişli” - “Şamaxı”

“Neftçi” - “Turan Tovuz”

“Sabah” - “Qarabağ”

27-29 oktyabr

Azərbaycan Kuboku, İkinci təsnifat mərhələsi

10-cu tur

30 oktyabr – 1 noyabr

“Qəbələ” - “Qarabağ”

“Turan Tovuz” - “Sabah”

“Şamaxı” - “Neftçi”

“Kəpəz” - “İmişli”

“Sumqayıt” - “Şəfa”

“Araz-Naxçıvan” - “Zirə”

3-4 noyabr: ÇL, liqa mərhələsi, Dördüncü tur

5 noyabr: AL, liqa mərhələsi, Dördüncü tur; KL, liqa mərhələsi, Üçüncü tur

11-ci tur

5-8 noyabr

“Zirə” - “Qəbələ”

“Şəfa” - “Araz-Naxçıvan”

“İmişli” - “Sumqayıt”

“Neftçi” - “Kəpəz”

“Sabah” - “Şamaxı”

“Qarabağ” - “Turan Tovuz”

Milli komandalar üçün pəncərə (9-17 noyabr)

13 noyabr: ML, Lixtenşteyn - Azərbaycan

İkinci dövrə

12-ci tur

20-22 noyabr

“Şəfa” - “Qəbələ”

“İmişli” - “Zirə”

“Araz-Naxçıvan” - “Neftçi”

“Sumqayıt” - “Sabah”

“Kəpəz” - “Qarabağ”

“Şamaxı” - “Turan Tovuz”

24-25 noyabr: ÇL, liqa mərhələsi, Beşinci tur

26 noyabr: AL, liqa mərhələsi, Beşinci tur; KL, liqa mərhələsi, Dördüncü tur

13-cü tur

27-29 noyabr

“Şamaxı” - “Qəbələ”

“Turan Tovuz” - “Kəpəz”

“Qarabağ” - “Sumqayıt”

“Sabah” - “Araz-Naxçıvan”

“Neftçi” - “Zirə”

“İmişli” - “Şəfa”

1-2 dekabr

Azərbaycan Kuboku, 1/8 final mərhələsi

14-cü tur

4-6 dekabr

“İmişli” - “Qəbələ”

“Şəfa” - “Neftçi”

“Zirə” - “Sabah”

“Araz-Naxçıvan” - “Qarabağ”

“Sumqayıt” - “Turan Tovuz”

“Şamaxı” - “Kəpəz”

8-9 dekabr: ÇL, liqa mərhələsi, Altıncı tur

10 dekabr: AL, liqa mərhələsi, Altıncı tur; KL, liqa mərhələsi, Beşinci tur

15-ci tur

13-15 dekabr

“Qəbələ” - “Kəpəz”

“Şamaxı” - “Sumqayıt”

“Turan Tovuz” - “Araz-Naxçıvan”

“Qarabağ” - “Zirə”

“Sabah” - “Şəfa”

“Neftçi” - “İmişli”

17 dekabr: KL, liqa mərhələsi, Altıncı tur

16-ci tur

18-21 dekabr

“Neftçi” - “Qəbələ”

“İmişli” - “Sabah”

“Şəfa” - “Qarabağ”

“Zirə” - “Turan Tovuz”

“Araz-Naxçıvan” - “Şamaxı”

“Sumqayıt” - “Kəpəz”

2027-ci il

19-20 yanvar: ÇL, liqa mərhələsi, Yeddinci tur

21 yanvar: AL, liqa mərhələsi, Yeddinci tur

17-ci tur

22-24 yanvar

“Qəbələ” - “Sumqayıt”

“Kəpəz” - “Araz-Naxçıvan”

“Şamaxı” - “Zirə”

“Turan Tovuz” - “Şəfa”

“Qarabağ” - “İmişli”

“Sabah” - “Neftçi”

27 yanvar: ÇL, liqa mərhələsi, Səkkizinci tur

28 yanvar: AL, liqa mərhələsi, Səkkizinci tur

18-ci tur

29-31 yanvar

“Sabah” - “Qəbələ”

“Neftçi” - “Qarabağ”

“İmişli” - “Turan Tovuz”

“Şəfa” - “Şamaxı”

“Zirə” - “Kəpəz”

“Araz-Naxçıvan” - “Sumqayıt”

2-3 fevral

Azərbaycan Kuboku, 1/4 final mərhələsi, ilk oyunlar

19-cu tur

5-7 fevral

“Qəbələ” - “Araz-Naxçıvan”

“Sumqayıt” - “Zirə”

“Kəpəz” - “Şəfa”

“Şamaxı” - “İmişli”

“Turan Tovuz” - “Neftçi”

“Qarabağ” - “Sabah”

9-11/16-18 fevral

Azərbaycan Kuboku, 1/4 final mərhələsi, cavab oyunları

(klub və ya klublarımız avrokuboklarda 1/8 finala vəsiqə uğrunda pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanarsa və kubokda mübarizəni davam etdirərsə / klublarımızdan heç biri avrokuboklarda 1/8 finala vəsiqə uğrunda pley-off mərhələsində iştirak etməzsə və kubokda mübarizəni davam etdirərsə)

20-ci tur

12-15 fevral

“Qarabağ” - “Qəbələ”

“Sabah” - “Turan Tovuz”

“Neftçi” - “Şamaxı”

“İmişli” - “Kəpəz”

“Şəfa” - “Sumqayıt”

“Zirə” - “Araz-Naxçıvan”

16-17 fevral: ÇL, 1/8 finala vəsiqə uğrunda pley-off, ilk oyunlar

18 fevral: AL və KL, 1/8 finala vəsiqə uğrunda pley-off, ilk oyunlar

21-ci tur

19-21 fevral

“Qəbələ” - “Zirə”

“Araz-Naxçıvan” - “Şəfa”

“Sumqayıt” - “İmişli”

“Kəpəz” - “Neftçi”

“Şamaxı” - “Sabah”

“Turan Tovuz” - “Qarabağ”

23-24 fevral: ÇL, 1/8 finala vəsiqə uğrunda pley-off, cavab oyunları

25 fevral: AL və KL, 1/8 finala vəsiqə uğrunda pley-off, cavab oyunları

22-ci tur

27 fevral – 1 mart

“Qəbələ” - “Turan Tovuz”

“Şamaxı” - “Qarabağ”

“Sabah” - “Kəpəz”

“Neftçi” - “Sumqayıt”

“İmişli” - “Araz-Naxçıvan”

“Şəfa” - “Zirə”

2-3 mart
Azərbaycan Kuboku, 1/2 final mərhələsi, ilk oyunlar
Üçüncü dövrə
23-cü tur
5-7 mart

“Qarabağ” - “Turan Tovuz”

“İmişli” - “Şəfa”

“Neftçi” - “Qəbələ”

“Zirə” - “Araz-Naxçıvan”

“Şamaxı” - “Kəpəz”

“Sumqayıt” - “Sabah”

9-10 mart: ÇL, 1/8 final, ilk oyunlar

11 mart: AL və KL, 1/8 final, ilk oyunlar

24-cü tur

12-14 mart

“Turan Tovuz” - “Sabah”

“Kəpəz” - “Sumqayıt”

“Araz-Naxçıvan” - “Şamaxı”

“Qəbələ” - “Zirə”

“Şəfa” - “Neftçi”

“Qarabağ” - “İmişli”

16-17 mart: ÇL, 1/8 final, cavab oyunları

18 mart: AL və KL, 1/8 final, cavab oyunları

25-ci tur

18-21 mart

“İmişli” - “Turan Tovuz”

“Neftçi” - “Qarabağ”

“Zirə” - “Şəfa”

“Şamaxı” - “Qəbələ”

“Sumqayıt” - “Araz-Naxçıvan”

“Sabah” - “Kəpəz”

Milli komandalar üçün pəncərə (22-30 mart)

26-cı tur

2-4 aprel

“Turan Tovuz” - “Kəpəz”

“Araz-Naxçıvan” - “Sabah”

“Qəbələ” - “Sumqayıt”

“Şəfa” - “Şamaxı”

“Qarabağ” - “Zirə”

“İmişli” - “Neftçi”

6-7 aprel: ÇL, 1/4 final, ilk oyunlar

8 aprel: AL və KL, 1/4 final, ilk oyunlar

27-ci tur

9-11 aprel

“Neftçi” - “Turan Tovuz”

“Zirə” - “İmişli”

“Şamaxı” - “Qarabağ”

“Sumqayıt” - “Şəfa”

“Sabah” - “Qəbələ”

“Kəpəz” - “Araz-Naxçıvan”

13-14 aprel: ÇL, 1/4 final, cavab oyunları

15 aprel: AL və KL, 1/4 final, cavab oyunları

28-ci tur

16-18 aprel

“Turan Tovuz” - “Araz-Naxçıvan”

“Qəbələ” - “Kəpəz”

“Şəfa” - “Sabah”

“Qarabağ” - “Sumqayıt”

“İmişli” - “Şamaxı”

“Neftçi” - “Zirə”

21-22 aprel

Azərbaycan Kuboku, 1/2 final mərhələsi, cavab oyunları

29-cu tur

23-25 aprel

“Zirə” - “Turan Tovuz”

“Şamaxı” - “Neftçi”

“Sumqayıt” - “İmişli”

“Sabah” - “Qarabağ”

“Kəpəz” - “Şəfa”

“Araz-Naxçıvan” - “Qəbələ”

27-28 aprel: ÇL, 1/2 final, ilk oyunlar

29 aprel: AL və KL, 1/2 final, ilk oyunlar

30-cu tur

30 aprel – 2 may

“Turan Tovuz” - “Qəbələ”

“Şəfa” - “Araz-Naxçıvan”

“Qarabağ” - “Kəpəz”

“İmişli” - “Sabah”

“Neftçi” - “Sumqayıt”

“Zirə” - “Şamaxı”

4-5 may: ÇL, 1/2 final, cavab oyunları

6 may: AL və KL, 1/2 final, cavab oyunları

31-ci tur

7-9 may

“Şamaxı” - “Turan Tovuz”

“Sumqayıt” - “Zirə”

“Sabah” - “Neftçi”

“Kəpəz” - “İmişli”

“Araz-Naxçıvan” - “Qarabağ”

“Qəbələ” - “Şəfa”

12 may

Azərbaycan Kuboku, final

32-ci tur

14-16 may

“Şəfa” - “Turan Tovuz”

“Qarabağ” - “Qəbələ”

“İmişli” - “Araz-Naxçıvan”

“Neftçi” - “Kəpəz”

“Zirə” - “Sabah”

“Şamaxı” - “Sumqayıt”

33-cü tur

21-23 may

“Turan Tovuz” - “Sumqayıt”

“Sabah” - “Şamaxı”

“Kəpəz” - “Zirə”

“Araz-Naxçıvan” - “Neftçi”

“Qəbələ” - “İmişli”

“Şəfa” - “Qarabağ”

26 may: AL, final (Frankfurt, Almaniya)

28 may

Premyer Liqa uğrunda pley-off oyunu

Premyer Liqada 11-ci yerin sahibi – Birinci Liqada ikinci yerin sahibi (neytral meydan)

2 iyun: KL, final (İstanbul, Türkiyə)

5 iyun: ÇL, final (Madrid, İspaniya)

Qeyd: PFL avrokuboklarda iştirak edən komandaların oyunlarının vaxtını tur çərçivəsində bir gün dəyişdirmək hüququna malikdir.

İdman.Biz
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