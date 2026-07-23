Azərbaycan Premyer Liqası və Kubokunun tam təqvimi açıqlanıb

Azərbaycan Premyer Liqası və Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümündə tam təqvimi açıqlanıb
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Çempionata avqustun 14-də start veriləcək.
Birinci dövrə
Birinci tur
2026-cı il
14-17 avqust
“Turan Tovuz” - “Qəbələ”
“Qarabağ” - “Şamaxı”
“Kəpəz” - “Sabah”
“Sumqayıt” - “Neftçi”
“Araz-Naxçıvan” - “İmişli”
“Zirə” - “Şəfa”
18-19 avqust: Çempionlar Liqası (ÇL), pley-off mərhələsi, ilk oyunlar
20 avqust: Avropa Liqası (AL) və Konfrans Liqası (KL), pley-off mərhələsi, ilk oyunlar
İkinci tur
21-24 avqust
“Qəbələ” - “Şəfa”
“Zirə” - “İmişli”
“Neftçi” - “Araz-Naxçıvan”
“Sabah” - “Sumqayıt”
“Qarabağ” - “Kəpəz”
“Turan Tovuz” - “Şamaxı”
25-26 avqust: ÇL, pley-off mərhələsi, cavab oyunları
27 avqust: AL və KL, pley-off mərhələsi, cavab oyunları
Üçüncü tur
28-31 avqust
“Qəbələ” - “Şamaxı”
“Kəpəz” - “Turan Tovuz”
“Sumqayıt” - “Qarabağ”
“Araz-Naxçıvan” - “Sabah”
“Zirə” - “Neftçi”
“Şəfa” - “İmişli”
Dördüncü tur
4-6 sentyabr
“Qəbələ” - “İmişli”
“Neftçi” - “Şəfa”
“Sabah” - “Zirə”
“Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan”
“Turan Tovuz” - “Sumqayıt”
“Kəpəz” - “Şamaxı”
8-10 sentyabr: ÇL, liqa mərhələsi, I tur
Beşinci tur
11-13 sentyabr
“Kəpəz” - “Qəbələ”
“Sumqayıt” - “Şamaxı”
“Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz”
“Zirə” - “Qarabağ”
“Şəfa” - “Sabah”
“İmişli” - “Neftçi”
16-17 sentyabr: AL, liqa mərhələsi, I tur
Altıncı tur
17-20 sentyabr
“Qəbələ” - “Neftçi”
“Sabah” - “İmişli”
“Qarabağ” - “Şəfa”
“Turan Tovuz” - “Zirə”
“Şamaxı” - “Araz-Naxçıvan”
“Kəpəz” - “Sumqayıt”
Milli komandalar üçün pəncərə (21 sentyabr – 6 oktyabr)
23 sentyabr: YO, Azərbaycan – Tacikistan
25 sentyabr: U-21, AÇSO, Azərbaycan - Çexiya
27 sentyabr: ML, Litva – Azərbaycan
30 sentyabr: U-21, AÇSO, Şotlandiya - Azərbaycan
1 oktyabr: ML, Azərbaycan – Lixtenşteyn
4 oktyabr: ML, Azərbaycan – Litva
6 oktyabr: U-21, AÇSO, Azərbaycan – Cəbəllütariq
7-8 oktyabr
Azərbaycan Kuboku, birinci təsnifat mərhələsi (yalnız İkinci Liqa klublarının iştirakı ilə keçiriləcək)
Yeddinci tur
9-11 oktyabr
“Sumqayıt” - “Qəbələ”
“Araz-Naxçıvan” - “Kəpəz”
“Zirə” - “Şamaxı”
“Şəfa” - “Turan Tovuz”
“İmişli” - “Qarabağ”
“Neftçi” - “Sabah”
13-14 oktyabr: ÇL, liqa mərhələsi, II tur
15 oktyabr: AL, liqa mərhələsi, II tur; KL, liqa mərhələsi, I tur
Səkkizinci tur
16-18 oktyabr
“Qəbələ” - “Sabah”
“Qarabağ” - “Neftçi”
“Turan Tovuz” - “İmişli”
“Şamaxı” - “Şəfa”
“Kəpəz” - “Zirə”
“Sumqayıt” - “Araz-Naxçıvan”
20-21 oktyabr: ÇL, liqa mərhələsi, Üçüncü tur
22 oktyabr: AL, liqa mərhələsi, Üçüncü tur; KL, liqa mərhələsi, İkinci tur
Doqqozuncu tur
23-25 oktyabr
“Araz-Naxçıvan” - “Qəbələ”
“Zirə” - “Sumqayıt”
“Şəfa” - “Kəpəz”
“İmişli” - “Şamaxı”
“Neftçi” - “Turan Tovuz”
“Sabah” - “Qarabağ”
27-29 oktyabr
Azərbaycan Kuboku, İkinci təsnifat mərhələsi
10-cu tur
30 oktyabr – 1 noyabr
“Qəbələ” - “Qarabağ”
“Turan Tovuz” - “Sabah”
“Şamaxı” - “Neftçi”
“Kəpəz” - “İmişli”
“Sumqayıt” - “Şəfa”
“Araz-Naxçıvan” - “Zirə”
3-4 noyabr: ÇL, liqa mərhələsi, Dördüncü tur
5 noyabr: AL, liqa mərhələsi, Dördüncü tur; KL, liqa mərhələsi, Üçüncü tur
11-ci tur
5-8 noyabr
“Zirə” - “Qəbələ”
“Şəfa” - “Araz-Naxçıvan”
“İmişli” - “Sumqayıt”
“Neftçi” - “Kəpəz”
“Sabah” - “Şamaxı”
“Qarabağ” - “Turan Tovuz”
Milli komandalar üçün pəncərə (9-17 noyabr)
13 noyabr: ML, Lixtenşteyn - Azərbaycan
İkinci dövrə
12-ci tur
20-22 noyabr
“Şəfa” - “Qəbələ”
“İmişli” - “Zirə”
“Araz-Naxçıvan” - “Neftçi”
“Sumqayıt” - “Sabah”
“Kəpəz” - “Qarabağ”
“Şamaxı” - “Turan Tovuz”
24-25 noyabr: ÇL, liqa mərhələsi, Beşinci tur
26 noyabr: AL, liqa mərhələsi, Beşinci tur; KL, liqa mərhələsi, Dördüncü tur
13-cü tur
27-29 noyabr
“Şamaxı” - “Qəbələ”
“Turan Tovuz” - “Kəpəz”
“Qarabağ” - “Sumqayıt”
“Sabah” - “Araz-Naxçıvan”
“Neftçi” - “Zirə”
“İmişli” - “Şəfa”
1-2 dekabr
Azərbaycan Kuboku, 1/8 final mərhələsi
14-cü tur
4-6 dekabr
“İmişli” - “Qəbələ”
“Şəfa” - “Neftçi”
“Zirə” - “Sabah”
“Araz-Naxçıvan” - “Qarabağ”
“Sumqayıt” - “Turan Tovuz”
“Şamaxı” - “Kəpəz”
8-9 dekabr: ÇL, liqa mərhələsi, Altıncı tur
10 dekabr: AL, liqa mərhələsi, Altıncı tur; KL, liqa mərhələsi, Beşinci tur
15-ci tur
13-15 dekabr
“Qəbələ” - “Kəpəz”
“Şamaxı” - “Sumqayıt”
“Turan Tovuz” - “Araz-Naxçıvan”
“Qarabağ” - “Zirə”
“Sabah” - “Şəfa”
“Neftçi” - “İmişli”
17 dekabr: KL, liqa mərhələsi, Altıncı tur
16-ci tur
18-21 dekabr
“Neftçi” - “Qəbələ”
“İmişli” - “Sabah”
“Şəfa” - “Qarabağ”
“Zirə” - “Turan Tovuz”
“Araz-Naxçıvan” - “Şamaxı”
“Sumqayıt” - “Kəpəz”
2027-ci il
19-20 yanvar: ÇL, liqa mərhələsi, Yeddinci tur
21 yanvar: AL, liqa mərhələsi, Yeddinci tur
17-ci tur
22-24 yanvar
“Qəbələ” - “Sumqayıt”
“Kəpəz” - “Araz-Naxçıvan”
“Şamaxı” - “Zirə”
“Turan Tovuz” - “Şəfa”
“Qarabağ” - “İmişli”
“Sabah” - “Neftçi”
27 yanvar: ÇL, liqa mərhələsi, Səkkizinci tur
28 yanvar: AL, liqa mərhələsi, Səkkizinci tur
18-ci tur
29-31 yanvar
“Sabah” - “Qəbələ”
“Neftçi” - “Qarabağ”
“İmişli” - “Turan Tovuz”
“Şəfa” - “Şamaxı”
“Zirə” - “Kəpəz”
“Araz-Naxçıvan” - “Sumqayıt”
2-3 fevral
Azərbaycan Kuboku, 1/4 final mərhələsi, ilk oyunlar
19-cu tur
5-7 fevral
“Qəbələ” - “Araz-Naxçıvan”
“Sumqayıt” - “Zirə”
“Kəpəz” - “Şəfa”
“Şamaxı” - “İmişli”
“Turan Tovuz” - “Neftçi”
“Qarabağ” - “Sabah”
9-11/16-18 fevral
Azərbaycan Kuboku, 1/4 final mərhələsi, cavab oyunları
(klub və ya klublarımız avrokuboklarda 1/8 finala vəsiqə uğrunda pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanarsa və kubokda mübarizəni davam etdirərsə / klublarımızdan heç biri avrokuboklarda 1/8 finala vəsiqə uğrunda pley-off mərhələsində iştirak etməzsə və kubokda mübarizəni davam etdirərsə)
20-ci tur
12-15 fevral
“Qarabağ” - “Qəbələ”
“Sabah” - “Turan Tovuz”
“Neftçi” - “Şamaxı”
“İmişli” - “Kəpəz”
“Şəfa” - “Sumqayıt”
“Zirə” - “Araz-Naxçıvan”
16-17 fevral: ÇL, 1/8 finala vəsiqə uğrunda pley-off, ilk oyunlar
18 fevral: AL və KL, 1/8 finala vəsiqə uğrunda pley-off, ilk oyunlar
21-ci tur
19-21 fevral
“Qəbələ” - “Zirə”
“Araz-Naxçıvan” - “Şəfa”
“Sumqayıt” - “İmişli”
“Kəpəz” - “Neftçi”
“Şamaxı” - “Sabah”
“Turan Tovuz” - “Qarabağ”
23-24 fevral: ÇL, 1/8 finala vəsiqə uğrunda pley-off, cavab oyunları
25 fevral: AL və KL, 1/8 finala vəsiqə uğrunda pley-off, cavab oyunları
22-ci tur
27 fevral – 1 mart
“Qəbələ” - “Turan Tovuz”
“Şamaxı” - “Qarabağ”
“Sabah” - “Kəpəz”
“Neftçi” - “Sumqayıt”
“İmişli” - “Araz-Naxçıvan”
“Şəfa” - “Zirə”
2-3 mart
Azərbaycan Kuboku, 1/2 final mərhələsi, ilk oyunlar
Üçüncü dövrə
23-cü tur
5-7 mart
“Qarabağ” - “Turan Tovuz”
“İmişli” - “Şəfa”
“Neftçi” - “Qəbələ”
“Zirə” - “Araz-Naxçıvan”
“Şamaxı” - “Kəpəz”
“Sumqayıt” - “Sabah”
9-10 mart: ÇL, 1/8 final, ilk oyunlar
11 mart: AL və KL, 1/8 final, ilk oyunlar
24-cü tur
12-14 mart
“Turan Tovuz” - “Sabah”
“Kəpəz” - “Sumqayıt”
“Araz-Naxçıvan” - “Şamaxı”
“Qəbələ” - “Zirə”
“Şəfa” - “Neftçi”
“Qarabağ” - “İmişli”
16-17 mart: ÇL, 1/8 final, cavab oyunları
18 mart: AL və KL, 1/8 final, cavab oyunları
25-ci tur
18-21 mart
“İmişli” - “Turan Tovuz”
“Neftçi” - “Qarabağ”
“Zirə” - “Şəfa”
“Şamaxı” - “Qəbələ”
“Sumqayıt” - “Araz-Naxçıvan”
“Sabah” - “Kəpəz”
Milli komandalar üçün pəncərə (22-30 mart)
26-cı tur
2-4 aprel
“Turan Tovuz” - “Kəpəz”
“Araz-Naxçıvan” - “Sabah”
“Qəbələ” - “Sumqayıt”
“Şəfa” - “Şamaxı”
“Qarabağ” - “Zirə”
“İmişli” - “Neftçi”
6-7 aprel: ÇL, 1/4 final, ilk oyunlar
8 aprel: AL və KL, 1/4 final, ilk oyunlar
27-ci tur
9-11 aprel
“Neftçi” - “Turan Tovuz”
“Zirə” - “İmişli”
“Şamaxı” - “Qarabağ”
“Sumqayıt” - “Şəfa”
“Sabah” - “Qəbələ”
“Kəpəz” - “Araz-Naxçıvan”
13-14 aprel: ÇL, 1/4 final, cavab oyunları
15 aprel: AL və KL, 1/4 final, cavab oyunları
28-ci tur
16-18 aprel
“Turan Tovuz” - “Araz-Naxçıvan”
“Qəbələ” - “Kəpəz”
“Şəfa” - “Sabah”
“Qarabağ” - “Sumqayıt”
“İmişli” - “Şamaxı”
“Neftçi” - “Zirə”
21-22 aprel
Azərbaycan Kuboku, 1/2 final mərhələsi, cavab oyunları
29-cu tur
23-25 aprel
“Zirə” - “Turan Tovuz”
“Şamaxı” - “Neftçi”
“Sumqayıt” - “İmişli”
“Sabah” - “Qarabağ”
“Kəpəz” - “Şəfa”
“Araz-Naxçıvan” - “Qəbələ”
27-28 aprel: ÇL, 1/2 final, ilk oyunlar
29 aprel: AL və KL, 1/2 final, ilk oyunlar
30-cu tur
30 aprel – 2 may
“Turan Tovuz” - “Qəbələ”
“Şəfa” - “Araz-Naxçıvan”
“Qarabağ” - “Kəpəz”
“İmişli” - “Sabah”
“Neftçi” - “Sumqayıt”
“Zirə” - “Şamaxı”
4-5 may: ÇL, 1/2 final, cavab oyunları
6 may: AL və KL, 1/2 final, cavab oyunları
31-ci tur
7-9 may
“Şamaxı” - “Turan Tovuz”
“Sumqayıt” - “Zirə”
“Sabah” - “Neftçi”
“Kəpəz” - “İmişli”
“Araz-Naxçıvan” - “Qarabağ”
“Qəbələ” - “Şəfa”
12 may
Azərbaycan Kuboku, final
32-ci tur
14-16 may
“Şəfa” - “Turan Tovuz”
“Qarabağ” - “Qəbələ”
“İmişli” - “Araz-Naxçıvan”
“Neftçi” - “Kəpəz”
“Zirə” - “Sabah”
“Şamaxı” - “Sumqayıt”
33-cü tur
21-23 may
“Turan Tovuz” - “Sumqayıt”
“Sabah” - “Şamaxı”
“Kəpəz” - “Zirə”
“Araz-Naxçıvan” - “Neftçi”
“Qəbələ” - “İmişli”
“Şəfa” - “Qarabağ”
26 may: AL, final (Frankfurt, Almaniya)
28 may
Premyer Liqa uğrunda pley-off oyunu
Premyer Liqada 11-ci yerin sahibi – Birinci Liqada ikinci yerin sahibi (neytral meydan)
2 iyun: KL, final (İstanbul, Türkiyə)
5 iyun: ÇL, final (Madrid, İspaniya)
Qeyd: PFL avrokuboklarda iştirak edən komandaların oyunlarının vaxtını tur çərçivəsində bir gün dəyişdirmək hüququna malikdir.