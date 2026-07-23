“Benfika” və “Beşiktaş” Avropa Liqasında mübarizəyə başlayır

Bu gün, iyulun 23-də UEFA Avropa Liqasının 2026/2027 mövsümünün II təsnifat mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan azarkeşləri üçün mərkəzi qarşılaşmalardan birində “Qarabağ” Bolqarıstanın “ÇSKA Sofia” klubunu qəbul edəcək.
Görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.
23 iyul tarixində UEFA Avropa Liqasının oyun cədvəli:
20:00. “Qarabağ” (Azərbaycan) – “ÇSKA Sofiya” , (Bolqarıstan)
21:00. “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – PAOK (Yunanıstan)
21:00. “Şerif” (Moldova) – “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail)
21:00. “Hammarbü” (İsveç) – "Anderlext" (Belçika)
21:00. "Tromse" (Norveç) – "Qrades-Kralove" (Çexiya)
22:00. "Sankt-Qallen" (İsveçrə) – "Benfika" (Portuqaliya)
22:00. "Tvente" (Niderland) – "Ferentsvaroş" (Macarıstan)
22:00. “Beşiktaş” (Türkiyə) – “Midtyullan” (Danimarka)
23:00. "Hayduk" (Xorvatiya) – "Pafos" (Kipr)