İngiltərə millisinin və İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Cud Bellinqem DÇ-2026-nın üçüncü yer uğrunda matçında Fransa ilə görüşdə fərqlənib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Bellinqemin vurduğu qol “Real Madrid” oyunçularının dünya çempionatlarında milli komandaların heyətində ümumi qol sayını 100-ə çatdırıb. Madrid təmsilçisi bu göstəriciyə nail olan ilk klub kimi tarixə düşüb.
23 yaşlı futbolçu matçın əsas vaxtına əlavə olunan səkkizinci dəqiqədə İngiltərənin sonuncu qolunu vurub. Bu, Bellinqemin DÇ-2026-da yeddinci qolu olub. O, bununla İngiltərə millisinin bir dünya çempionatında ən çox qol vuran futbolçusuna çevrilib.
“Real Madrid”in digər futbolçusu Kilian Mbappe də qarşılaşmada dubla imza atıb. Fransa millisinin kapitanı dünya çempionatlarındakı qol sayını 22-yə çatdıraraq turnirin tarixi bombardiri olub.
İngiltərə 6:4 hesablı qələbə ilə tarixində ilk dəfə dünya çempionatının bürünc medalını qazanıb. Bu, komandanın mundiallardakı ikinci medalıdır. İngiltərə 1966-cı ildə dünya çempionu olub.