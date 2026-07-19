Salahın “Beşiktaş”a transferində problem: Tələblər dəyişdirildi

Misir futbol millisinin hücumçusu Məhəmməd Salahın Türkiyə Superliqası təmsilçisi “Beşiktaş”a mümkün keçidi ilə bağlı danışıqlar çətinləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, türkiyəli jurnalist Yağız Sabuncuoğlunun məlumatına görə, tərəflər maliyyə şərtləri üzrə razılığa gəlsələr də, futbolçunun nümayəndələri sonradan əlavə tələb irəli sürüblər.
Bu səbəbdən müqavilə hələ imzalanmayıb. Salahın vəkili əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş proqram çərçivəsində Dubaya yollanıb. Tibbi müayinə və müqavilənin imzalanması prosesi başlayacağı halda, o, yenidən İstanbula qayıdacaq.
“Beşiktaş”ın prezidenti Serdal Adalı da transferin tamamlanmadığını təsdiqləyib:
“İctimaiyyətdə transferin başa çatdığına dair xəbərlər yayıldıqdan sonra agentlər rəqəmləri dəyişərək məbləği astronomik səviyyəyə qaldırmaq istədilər. Biz bunu qəbul etmədik. Danışıqlarımız davam edir. Salahı çox sevirik və futbolçu ilə bütün məsələlər üzrə razılığa gəlmişik. Ancaq hər kəs bilməlidir ki, əsas prioritetimiz “Beşiktaş”ın maraqlarıdır. Azarkeşlərimiz narahat olmasınlar”.
Qeyd edək ki, 33 yaşlı futbolçu “Liverpul”la əməkdaşlığını başa vurduqdan sonra azad agent statusu alıb.