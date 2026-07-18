“Neftçi”nin “Dinamo” matçları üçün heyəti açıqlanıb

Azərbaycanın “Neftçi” futbol klubu Belarusun “Dinamo” (Minsk) komandasına qarşı keçirəcəyi UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin oyunları üçün iştirak ərizəsini təqdim edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “ağ-qaralar”ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qapıçılar: 1.Emin Balayev, 13.Kenan Piriç, 93.Rza Cəfərov.
Müdafiəçilər: 3.Rüfət Abbasov, 5.İqor Ribeyro, 14.Elvin Bədəlov, 17.Murad Xaçayev, 24.Mustafa Sek, 55.Endryu Qraviyon, 77.Falaye Sako.
Yarımmüdafiəçilər: 4.Elvin Camalov, 6.Sessi D Almeyda, 7.Emil Səfərov, 8.Emin Mahmudov, 18.İfeanyi Metyu, 20.Qustavo Klisman, 70.Andrey Ştoqrin.
Hücumçular: 11.İmad Faraj, 19.Ağadadaş Salyanski, 29.Lyubomir Tupta, 33.Breno Almeyda, 97.Bassala Sambu.
Qeyd edək ki, “Neftçi” - “Dinamo” (Minsk) arasında ilk görüş iyulun 22-də “Palms Sports Arena”da keçiriləcək və saat 20:00-da başlayacaq. Cavab qarşılaşması isə iyulun 30-na təsadüf edəcək.