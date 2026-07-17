Dominik Soboslai “Liverpul”la yeni müqavilə imzaladı - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edən “Liverpul”un yarımmüdafiəçisi Dominik Soboslai klubla yeni müqavilə imzalayıb.
İdman.Biz ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, tərəflər arasındakı bütün prosedurlar başa çatıb və müqavilə bu gün imzalanıb.
Yeni razılaşma 2031-ci ilin iyun ayınadək qüvvədə olacaq. Müqavilənin şərtlərinə əsasən, 25 yaşlı yarımmüdafiəçi “Liverpul”un ən yüksək maaş alan futbolçuları sırasına daxil olacaq.
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Klubun müqavilənin uzadılması ilə bağlı yaxın vaxtlarda rəsmi açıqlama yayacağı bildirilir. Soboslainin əvvəlki müqaviləsi 2028-ci ilin yayında başa çatmalı idi.
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