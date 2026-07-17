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“Neftçi”nin sabiq çempionu Azərbaycana qayıdır: Yeni klubu məlum olub

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
17 İyul 2026 14:54
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“Neftçi”nin sabiq çempionu Azərbaycana qayıdır: Yeni klubu məlum olub

“Neftçi”nin sabiq futbolçusu Mamadu Kane Azərbaycana qayıtmağa çox yaxındır.

İdman.Biz sport24.az-a istinadən xəbər verir ki, 29 yaşlı qvineyalı yarımmüdafiəçi “Araz-Naxçıvan”la bütün əsas məsələlərdə razılığa gəlib.

Gözlənilməz hal baş verməzsə, tərəflər arasında 1+1 illik müqavilə imzalanacaq.

Mamadu Kane uzun illər Azərbaycan çempionatında uğurlu çıxışı ilə yadda qalıb. O, 2021-ci ildə “Neftçi”nin heyətində Misli Premyer Liqasının çempionu olub və komandanın aparıcı futbolçularından biri sayılıb.

Transferin yaxın günlərdə rəsmən açıqlanacağı gözlənilir.

İdman.Biz
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