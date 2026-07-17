“Neftçi”nin sabiq çempionu Azərbaycana qayıdır: Yeni klubu məlum olub

“Neftçi”nin sabiq futbolçusu Mamadu Kane Azərbaycana qayıtmağa çox yaxındır.
İdman.Biz sport24.az-a istinadən xəbər verir ki, 29 yaşlı qvineyalı yarımmüdafiəçi “Araz-Naxçıvan”la bütün əsas məsələlərdə razılığa gəlib.
Gözlənilməz hal baş verməzsə, tərəflər arasında 1+1 illik müqavilə imzalanacaq.
Mamadu Kane uzun illər Azərbaycan çempionatında uğurlu çıxışı ilə yadda qalıb. O, 2021-ci ildə “Neftçi”nin heyətində Misli Premyer Liqasının çempionu olub və komandanın aparıcı futbolçularından biri sayılıb.
Transferin yaxın günlərdə rəsmən açıqlanacağı gözlənilir.