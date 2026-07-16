16 İyul 2026
AZ

“Qarabağ”ın sabiq qapıçısı İbrahim Şehiçin yeni klubu məlum olub - FOTO

Futbol
Xəbərlər
16 İyul 2026 11:22
136
“Qarabağ”ın sabiq qapıçısı İbrahim Şehiçin yeni klubu məlum olub - FOTO

“Qarabağ” futbol klubunun sabiq qapıçısı İbrahim Şehiçin yeni klubu bəlli olub.

İdman.Biz Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ötən mövsüm “Çorum”un formasını geyinmiş 37 yaşlı qolkiper Türkiyənin birinci liqa təmsilçisi “Sarıyer”ə transfer olub.

Bosniya və herseqovinalı qapıçı ilə bir illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Şehiç 2013-2018-ci illərdə “Qarabağ”ın formasını geyinib və 180 oyun keçirib. O, Ağdam təmsilçisi ilə beş dəfə Azərbaycan çempionu olub və üç dəfə ölkə kubokunu qazanıb. Qapıçı 2017/2018 mövsümündə “Qarabağ”ın tarixində ilk dəfə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə yüksələn heyətində yer alıb və altı oyunda 35 qurtarışla yadda qalıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Messi və Lamin Yamal: 19 il əvvəlki foto DÇ-2026 finalına daşındı - FOTO
12:23
DÇ-2026

Messi və Lamin Yamal: 19 il əvvəlki foto DÇ-2026 finalına daşındı - FOTO

2007-ci ildə xeyriyyə təqvimi üçün çəkilən kadr iki futbol nəslinin qarşılaşmasının simvoluna çevrilib
“Şamaxı” gürcüstanlı futbolçunu transfer edib
12:03
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” gürcüstanlı futbolçunu transfer edib

26 yaşlı futbolçu ilə bir illik müqavilə imzalanıb
“IShowSpeed” Lamin Yamala səsləndi: “Bizi Messidən xilas et” - VİDEO
11:48
DÇ-2026

“IShowSpeed” Lamin Yamala səsləndi: “Bizi Messidən xilas et” - VİDEO

Məşhur strimer İspaniya millisinin futbolçusundan Argentina üzərində qələbə istəyib
Bu şillə Cud Bellinqemə baha başa gələ bilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
11:39
DÇ-2026

Bu şillə Cud Bellinqemə baha başa gələ bilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İngiltərəli futbolçunu Argentina ilə oyundan sonrakı hərəkətinə görə cəza gözləyir
AFFA rəsmisi UEFA-nın proqramına mentor seçilib
11:30
Azərbaycan futbolu

AFFA rəsmisi UEFA-nın proqramına mentor seçilib

Elçin Məmmədov UEFA Akademiyası Məzunlarının Assosiasiyasının Mentorluq Proqramına cəlb olunub
Çimərlik futbolu millimiz Avropa çempionatının seçmə mərhələsində İngiltərəyə qalib gəlib
11:26
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu millimiz Avropa çempionatının seçmə mərhələsində İngiltərəyə qalib gəlib

Azərbaycan millisi qrupun ikinci matçında Slovakiya ilə üz-üzə gələcək

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir
14 İyul 23:19
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın növbəti mərhələdə rəqibi Finlandiyanın KuPS kollektivi olacaq
DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında
15 İyul 00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya DÇ-2010-dakı nəticəsini təkrar etməyə yaxındır
DÇ-2026: Argentina geridönüşlə qələbə qazanaraq adını finala yazdırır
01:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentina geridönüşlə qələbə qazanaraq adını finala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Argentina iyulun 19-da keçiriləcək finalda İspaniya ilə qarşılaşacaq
“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub
13 İyul 22:04
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqibin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb