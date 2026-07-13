UEFA Konfrans Liqası: “Zirə”nin Gürcüstana səfər proqramı məlum olub

UEFA Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda “Torpedo”nun qonağı olacaq “Zirə”nin səfər proqramı məlum olub.
İdman.Biz report.az-a istinadən xəbər verir ki, “qartallar” iyulun 14-də çarter reysi ilə Kutaisiyə yollanacaq. Komanda matçdan sonra Bakıya qayıdacaq.
İyulun 15-də baş məşqçi Rəşad Sadıqovun mətbuat konfransı və komandanın açıq məşqi baş tutacaq.
“Zirə”ni səfər qarşılaşmasında nə qədər azarkeşin dəstəkləyəcəyi isə hələlik bəlli deyil.
Xatırladaq ki, “Torpedo” - “Zirə” oyunu iyulun 16-da, Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.