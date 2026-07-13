13 İyul 2026
AZ

UEFA Konfrans Liqası: “Zirə”nin Gürcüstana səfər proqramı məlum olub

Futbol
Xəbərlər
13 İyul 2026 12:58
109
UEFA Konfrans Liqası: “Zirə”nin Gürcüstana səfər proqramı məlum olub

UEFA Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda “Torpedo”nun qonağı olacaq “Zirə”nin səfər proqramı məlum olub.

İdman.Biz report.az-a istinadən xəbər verir ki, “qartallar” iyulun 14-də çarter reysi ilə Kutaisiyə yollanacaq. Komanda matçdan sonra Bakıya qayıdacaq.

İyulun 15-də baş məşqçi Rəşad Sadıqovun mətbuat konfransı və komandanın açıq məşqi baş tutacaq.

“Zirə”ni səfər qarşılaşmasında nə qədər azarkeşin dəstəkləyəcəyi isə hələlik bəlli deyil.

Xatırladaq ki, “Torpedo” - “Zirə” oyunu iyulun 16-da, Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026-nın tapıntısı 70 milyon avroya “Aston Villa”ya keçir
13:59
Dünya futbolu

DÇ-2026-nın tapıntısı 70 milyon avroya “Aston Villa”ya keçir

Futbolçunu əldə etmək üçün “Nyukasl”da hərəkətə keçmişdi

Mahir Emreli İsrailin “Makkabi” klubunun təklifini rədd edib
13:44
Azərbaycan futbolu

Mahir Emreli İsrailin “Makkabi” klubunun təklifini rədd edib

29 yaşlı futbolçu mövsüm öncəsi gələcəyi ilə bağlı seçim qarşısındadır
“Qəbələ” FK beş yoxlama oyunu keçirəcək
13:28
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” FK beş yoxlama oyunu keçirəcək

Yalnız “Sumqayıt”la oyun səfərdə keçiriləcək
Qari Nevill: “Biz argentinalılardan daha güclüyük”
13:13
DÇ-2026

Qari Nevill: “Biz argentinalılardan daha güclüyük”

“Mançester Yunayted”in sabiq müdafiəçisi hesab edir ki, ingilislər rəqibdən daha güclüdür
Yamal 19 yaşını dünya çempionatında qeyd edir
12:43
DÇ-2026

Yamal 19 yaşını dünya çempionatında qeyd edir

İspaniya millisinin gənc ulduzu ad günündən bir gün sonra DÇ-2026-nın yarımfinalında Fransa ilə qarşılaşacaq
Şəhriyar Əliyev üçün iki yol: Premyer Liqa, yoxsa legioner həyatı?
12:30
Azərbaycan futbolu

Şəhriyar Əliyev üçün iki yol: Premyer Liqa, yoxsa legioner həyatı?

Təcrübəli müdafiəçi ilə "Kəpəz" maraqlanır, lakin əsas prioriteti legioner karyerasıdır

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
12 İyul 03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
11 İyul 01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi
10 İyul 23:16
Boks

“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gecənin xüsusi qonaqları sırasında dünya boksunun tanınmış simaları yer alır
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər