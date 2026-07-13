13 İyul 2026
AZ

“Arsenal” Morqan Rocers üçün transfer rekordunu qıra bilər

Futbol
Xəbərlər
13 İyul 2026 09:13
27
“Arsenal” Morqan Rocers üçün transfer rekordunu qıra bilər

İngiltərənin “Aston Villa” futbol komandasının hücumameyilli yarımmüdafiəçisi Morqan Rocers yay transfer pəncərəsində klubunu dəyişə bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Arsenal” 23 yaşlı futbolçunun nümayəndələri ilə danışıqlara başlayıb. London təmsilçisi transfer prosesini yaxın günlərdə sürətləndirmək niyyətindədir. Rocersin Mikel Artetanın komandasında çıxış etməyə müsbət yanaşdığı və tərəflər arasında şəxsi müqavilə şərtləri üzrə irəliləyiş olduğu bildirilir.

Danışıqlarda əsas maneə “Aston Villa”nın tələb etdiyi məbləğdir. Birmingem klubu İngiltərə millisinin üzvünü 130 milyon funt sterlinqə (267 milyon manat) buraxmağa hazırdır.

Transfer bu qiymətə reallaşarsa, Rocers “Arsenal” tarixinin ən bahalı futbolçusu olacaq. London klubunun hazırkı rekordu 2023-cü ildə “Vest Hem”dən 105 milyon funt sterlinqə alınan Deklan Raysın transferinə məxsusdur.

Rocers ötən mövsüm “Aston Villa”nın əsas oyunçularından biri olub. İngiltərəli futbolçu komandasının UEFA Avropa Liqasının qalibi olmasında mühüm rol oynayıb və turnirin ən yaxşı futbolçusu seçilib.

Hücumameyilli yarımmüdafiəçi 2024-cü ilin fevralında “Midlsbro”dan “Aston Villa”ya 8 milyon funt sterlinq qarşılığında keçib. Onun Birmingem klubu ilə müqaviləsi 2031-ci ilin yayınadək qüvvədədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Ayaks” braziliyalı futbolçu ilə şifahi razılaşdı
08:34
Futbol

“Ayaks” braziliyalı futbolçu ilə şifahi razılaşdı

Niderland klubu Markos Leonardonun transferi üçün “Əl-Hilal” ilə danışıb
“İçəndə oyun başqa cür görünür” - Roy Kindən Holandın atasına cavab
07:26
DÇ-2026

“İçəndə oyun başqa cür görünür” - Roy Kindən Holandın atasına cavab

İrlandiya millisinin sabiq kapitanı Norveçin məğlubiyyətində hakimin günahlandırılması ilə razılaşmayıb
Baloqunun diskvalifikasiyası ilə bağlı gülməli arqument
06:15
DÇ-2026

Baloqunun diskvalifikasiyası ilə bağlı gülməli arqument

“The Times” qərarın FIFA İntizam Komitəsinin sədri tərəfindən təkbaşına qəbul edildiyini yazıb
“Barselona” Fermin Lopeslə bağlı şad xəbər aldı
05:10
Dünya futbolu

“Barselona” Fermin Lopeslə bağlı şad xəbər aldı

23 yaşlı yarımmüdafiəçinin yeni mövsümün ilk turuna qədər sağalacağı gözlənilir
“Mançester Yunayted” 100 milyonluq futbolçuya qayıda bilər
04:25
Futbol

“Mançester Yunayted” 100 milyonluq futbolçuya qayıda bilər

“Brayton” Karlos Balebanın qiymətini aşağı salsa, İngiltərə nəhəngi transfer üçün hərəkətə keçəcək
“Bavariya” Harri Keynlə bağlı qərarını verib
01:58
Futbol

“Bavariya” Harri Keynlə bağlı qərarını verib

Almaniya klubu hücumçunun yeni müqavilə imzalayacağına əmindir

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir
12 İyul 03:47
DÇ-2026

DÇ-2026: İngiltərə Bellingemin dublu ilə Norveçi məğlub edərək yarımfinala yüksəlir - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda onların rəqibləri Argentina - İsveçrə matçının qalibi olacaq
DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur
11 İyul 01:00
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya yarımfinalda Fransaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Qalib komanda yarımfinalda Fransa ilə üz-üzə gələcək
“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi
10 İyul 23:16
Boks

“IBA Çempionlar Gecəsi” - Sübhan Mamedov Riçard Qardı erkən təslim etdi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gecənin xüsusi qonaqları sırasında dünya boksunun tanınmış simaları yer alır
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər