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“Azarkeşlər özlərini belə aparmamalıdır” - “Torpedo”nun baş məşqçisinin İDMAN.BİZ-ə şərhi

Futbol
Xəbərlər
8 İyul 2026 22:29
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“Azarkeşlər özlərini belə aparmamalıdır” - “Torpedo”nun baş məşqçisinin İDMAN.BİZ-ə şərhi

“Təəssüflər olsun ki, mən o məqamı görmədim. Lakin bu düzgün hərəkət deyil”.

Bu sözləri UEFA Konfrans Liqasın I təsnifat mərhələsində “Zirə” ilə oyundan sonra Gürcüstanın “Torpedo” klubunun baş məşqçisi Dirk Şuster İdman.Biz-in “Torpedo” azarkeşlərinin öz oyunçulrına qeyri-etik jest göstərməsi barədə sualına cavab verərkən deyib.

“Azarkeşlər özlərini belə aparmamalıdır. Onlar qəzəbli, əsəbi ola bilərlər. Lakin yəqin ki, komandası 3:0 uduzan azarkeşin özünü necə hiss etdiyini başa düşürsüz. Əgər hesab daha minimal olsaydı, yəqin özlərini belə aparmazdılar”, - Şuster deyib.

Qeyd edək ki, matç 3:0 hesabı ilə “Zirə”nin qələbəsi ilə bitib.

İdman.Biz
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