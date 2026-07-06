6 İyul 2026
AZ

Cerard “Liverpul”un tarixinin ən yaxşı futbolçusu seçilməsinə münasibət bildirib

Futbol
Xəbərlər
6 İyul 2026 11:44
84
Cerard “Liverpul”un tarixinin ən yaxşı futbolçusu seçilməsinə münasibət bildirib

İngiltərənin “Liverpul” futbol klubunun sabiq kapitanı Stiven Cerard klubun tarixinin ən yaxşı futbolçusu seçilməsinə münasibət bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, sabiq futbolçunun açıqlamasını “Liverpul” klubunun mətbuat xidməti dərc edib.

“Bu, mənim üçün böyük şərəfdir və buna görə çox qürur duyuram. Təşəkkür edirəm. Bəzən, xüsusilə də karyeramı başa vurduqdan sonra oturub düşünürəm ki, hansı klubun formasını geyinmişəm və bu ailənin bir hissəsi olmaq baxımından nə qədər şanslı olmuşuq. İndi bunu futbol oynadığım dövrdən də çox qiymətləndirirəm.

Mənim üçün ən böyük dəyər məhz azarkeşlərin etimadıdır. Çünki onlar hər oyunda sənin çıxışını diqqətlə izləyirlər”, – deyə Cerard qeyd edib.

Qeyd edək ki, “Liverpul”un sabiq kapitanı klubun tarixinin ən yaxşı futbolçuları reytinqində birinci yeri tutub. Siyahı futbolçuların ustalığı, komandaya təsiri, klubdakı irsi və "Enfild"də qazandıqları uğurlar nəzərə alınmaqla hazırlanıb.

Yekun qərar klubun 134 illik tarixini əhatə edən statistik göstəricilərin təhlili və azarkeşlər, “qırmızılar”ın sabiq futbolçuları, jurnalistlər, eləcə də klubun ekspert komissiyasının səsverməsi əsasında qəbul edilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Neftçi” FK-nın sabiq futbolçusu “Zirə”yə təklif olunub
12:29
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” FK-nın sabiq futbolçusu “Zirə”yə təklif olunub

Andre Şinyaşiki son olaraq Bolqarıstanın “Arda” klubunda çıxış edib
Portuqaliyalı qapıçı: “Azərbaycanda keçirdiyim dövr mənə çox şey qazandırdı” - MÜSAHİBƏ
12:14
Azərbaycan futbolu

Portuqaliyalı qapıçı: “Azərbaycanda keçirdiyim dövr mənə çox şey qazandırdı” - MÜSAHİBƏ

Tiaqo Silva Bakını və “Zirə”ni həyatının xüsusi hissəsi adlandırıb
Vidadi Rzayev: “Növbəti mövsüm iddialı “Kəpəz” görəcəyimizə inanmıram”
11:59
Azərbaycan futbolu

Vidadi Rzayev: “Növbəti mövsüm iddialı “Kəpəz” görəcəyimizə inanmıram”

Veteran futbolçu Azər Məmmədovun təyinatını dəyərləndirib
Azərbaycan millisinin seçmə mərhələ heyəti açıqlanıb
11:15
Çimərlik futbolu

Azərbaycan millisinin seçmə mərhələ heyəti açıqlanıb

Yığma iyulun 20-dək Batumidə təlim-məşq toplanışında olacaq
“Neftçi” FK bu gün “Partizan”la üz-üzə gələcək
10:45
Futbol

“Neftçi” FK bu gün “Partizan”la üz-üzə gələcək

Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək
“Şamaxı” FK növbəti transferini açıqlayıb
10:29
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” FK növbəti transferini açıqlayıb

Hacıəli Şirəliyev ilə üç (2+1) illik müqavilə imzalanıb

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur
4 İyul 23:50
Basketbol

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Turnirin ən dəyərli basketbolçusu (MVP) "Neftçi" klubunun və milli komandamızın üzvü Arika Karter seçilib
Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb
4 İyul 00:51
DÇ-2026

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 finalda onların rəqibi Argentina - Kabo-Verde matçının qalibi olacaq
U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB
5 İyul 23:37
Basketbol

U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB

Millimiz qrupda son oyununu sabah keçirəcək
"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
3 İyul 22:28
Basketbol

"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

"Neftçi", bu mərhələdə C qrupunun ikincisi ilə qarşılaşacaq