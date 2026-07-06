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Vidadi Rzayev: “Növbəti mövsüm iddialı “Kəpəz” görəcəyimizə inanmıram”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
6 İyul 2026 11:59
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Vidadi Rzayev: “Növbəti mövsüm iddialı “Kəpəz” görəcəyimizə inanmıram”

“Azər Məmmədova işində uğurlar arzulayıram. Ondan yaxşı nəticələr gözləyirik. Görək komandada seleksiya işləri necə gedəcək”.

Bu sözləri veteran futbolçu Vidadi Rzayev deyib.

Veteran futbolçu “Kəpəz”in yeni baş məşqçisi Azər Məmmədovun təyinatına münasibət bildirib.

“Çempionat zamanı bunların nəticəsini görəcəyik. “Kəpəz”də rəhbərlik səviyyəsində yalnız adlar dəyişir. Komanda yenə liqada qalmaq uğrunda mübarizə aparır. “Kəpəz” Azərbaycanda yeganə kollektivdi ki, 3 ayrı-ayrı məşqçi 2 dəfə klubdan ayrılıb, qayıdıb. Karusel deyəndə acığlarına gəlir, amma başqa mütəxəssisə şans verilmir. Növbəti mövsümdə iddialı “Kəpəz” görə bilərikmi? Buna inanmıram. Komandanın sponsoru yoxdur. Anar Abdullayev sponsor deyil ki. Hər il belədir. Uğursuzluq, baş məşqçi dəyişikliyi... Bunun başında kim durur? Yəqin ki, futbol ictimaiyyətinin məlumatı var”, - deyə o sport24.az-a açıqlamasında deyib.

Xatırladaq ki, Məmmədov 2023-cü ildə də “sarı-göylər”in baş məşqçisi vəzifəsində çalışıb.

İdman.Biz
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