“Neftçi” futbol klubunun Çipot planı alınmadı

Ukraynanın “Veres” klubunun futbolçusu Kay Çipot karyerasını Azərbaycanda davam etdirməyə yaxın olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mediası məlumat yayıb.
Mənbənin məlumatına görə, “Neftçi” 25 yaşlı mərkəz müdafiəçisi üçün konkret təklif göndərib. Lakin klublar transfer şərtləri ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər.
Bu səbəbdən sloveniyaılı futbolçu hələlik “Veres”də məşqlərini davam etdirir. Eyni zamanda onun namizədliyini bir neçə klubun izlədiyi də qeyd olunub.
Kay Çipot “Veres”ə 2025-ci ilin yayında keçib. Onun Ukrayna klubu ilə müqavilə müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir.