“Atletiko”nun futbolçusu qalmaqalın mərkəzində – qadınlara pul ödəyərək irqçi səslər yazdırıb

Futbol üzrə Madrid “Atletiko”sunun italiyalı müdafiəçisi Matteo Rudjeri qalmaqallı iddialarla gündəmə gəlib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Instagram”da istifadəçilərdən biri futbolçunun ona və digər qadınlara müəyyən məzmunlu səs yazıları göndərmələri üçün pul təklif etdiyini iddia edib.
Paylaşıma görə, Rudjeri hər bir səs yazısı üçün 150 avro(təxminən 300 manat) ödəyib. İddialara əsasən, qadınlardan irqçi ifadələr və dini təhqir xarakterli sözləri səsləndirmələri tələb olunub.
Həmçinin bildirilib ki, bunun müqabilində futbolçu qadınlara intim xarakterli səs və video mesajlar göndərib.
Qeyd edək ki, Matteo Rudjeri və ya Madridin “Atletiko” klubu məsələ ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama verməyib.