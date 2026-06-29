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“Neftçi” FK ukraynalı hücumçu üçün danışıqlara başlayıb

Futbol
Xəbərlər
29 İyun 2026 12:58
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“Neftçi” FK ukraynalı hücumçu üçün danışıqlara başlayıb

Yay transfer dönəminin fəal komandalarından olan “Neftçi” futbol klubunun maraq dairəsinə düşən daha bir futbolçu müəyyənləşib.

İdman.Biz Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, “ağ-qaralar” “Zarya”nın hücumçusu Filipp Budkovskini heyətinə qatmaq niyyətindədir.

Paytaxt təmsilçisi ilə yeni müqavilə imzalayan baş məşqçi Yuri Vernidub həmyerlisini sərəncamında görmək istəyir. Vernidub hələ ilin əvvəlində ölkəsinin mətbuatına açıqlamasında Budkovskini çox bəyəndiyini demişdi.

34 yaşlı mərkəz hücumçusunun həm özü, həm də klubu ilə danışıqlar aparılır. Ukrayna millisinin sabiq üzvü Belçika, Rusiya və Fransadan sonra Azərbaycanda da legioner həyatı yaşaya bilər.

Qeyd edək ki, Filipp Budkovski ötən mövsüm 29 oyunda 13 qol vurub, iki məhsuldar ötürmə verib. Onun “Zarya” ilə müqavilə müddəti 2027-ci ilin sonuna qədərdir.

İdman.Biz
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