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“Şahdağ Qusar” futbolçu transferini rəsmiləşdirib

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
29 İyun 2026 11:28
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“Şahdağ Qusar” futbolçu transferini rəsmiləşdirib

Azərbaycan Birinci Liqasında çıxış edən “Şahdağ Qusar” futbol klubu yeni mövsüm heyətini formalaşdırmaq üçün çalışmalarını davam etdirir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Şahdağ Qusar” futbol klubu məlumat yayıb.

Bildirilir ki, komanda heyətini Seymur Məmmədov ilə gücləndirib.

“Sabah”ın futbolçusu ilə 1+1 illik sözləşmə imzalanıb.

Qeyd edək ki, 21 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandamızın da üzvü olmuş futbolçu son mövsümü icarə əsasında “Mingəçevir”də keçirib.

Xatırladaq ki, “Şahdağ Qusar” daha öncə Elməddin Sultanov, Urfan İsmayılov, Ravil Qafarov, Fəxri Məmmədli, Vüqar Həsənov, Gülağa Əsədov və Mehrac Baxşalını heyətinə qatıb.

İdman.Biz
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