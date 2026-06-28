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“Neftçi” forvardını icarəyə verməyi planlaşdırır

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
28 İyun 2026 18:51
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“Neftçi” forvardını icarəyə verməyi planlaşdırır

Azərbaycanın U-21 futbol yığmasının keçmiş hücumçusu, "Neftçi"nin forvardı Ağadadaş Salyanski Bakı klubunu tərk etməyə hazırlaşır.

İdman.Biz sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı futbolçunun xidmətində “Şamaxı” maraqlıdır.

Bölgə klubunun baş məşqçisi Azər Bağırov Salyanskini sərəncamında görmək istəyir və buna görə də, klub rəhbərliyindən onun icarəyə götürülməsini xahiş edib.

Rəhbərlik də hazırda Ağadadaşı icarəyə götürmək üçün "Neftçi" tərəfi ilə danışıq aparır və ilkin razılıq da əldə edilib.

İdman.Biz
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