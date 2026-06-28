28 İyun 2026
AZ

Osimhen azarkeşlərə əsəbiləşdi: Avtomobildən düşüb xəbərdarlıq etdi - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
28 İyun 2026 21:29
102
Osimhen azarkeşlərə əsəbiləşdi: Avtomobildən düşüb xəbərdarlıq etdi - VİDEO

Türkiyənin “Qalatasaray” futbol klubunun hücumçusu Viktor Osimhen Nigeriyaya səfəri zamanı gərgin anlar yaşayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 27 yaşlı futbolçunun Laqos şəhərinin Ojota bölgəsinə gəlişi azarkeşlər arasında böyük maraq doğurub. Osimheni yaxından görmək istəyən yüzlərlə fanat küçələrə axışıb.

Nigeriyalı hücumçunun olduğu avtomobil qısa müddətdə böyük izdihamın arasında qalıb. Bəzi azarkeşlər futbolçuya yaxınlaşmaq üçün avtomobilə tərəf irəliləyib, bir neçəsi isə maşının şüşələrinə vurub.

Bu zaman Osimhen avtomobildən düşərək azarkeşlərə irad bildirib. Onun fanatlara əsəbi şəkildə xəbərdarlıq etdiyi anlar kameralara düşüb.

Hadisə yerində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Osimhen mühafizəçilərin köməyi ilə ərazidən uzaqlaşdırılıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Sabah” Avstriyada “Ferentsvaroş”la heç-heçə edib - YENİLƏNİB + FOTO
22:37
Azərbaycan futbolu

“Sabah” Avstriyada “Ferentsvaroş”la heç-heçə edib - YENİLƏNİB + FOTO

Masazır təmsilçisi təlim-məşq toplanışında ikinci yoxlama oyununu da 1:1 hesabı ilə başa vurub
Messi canlı olaraq İdman.Biz-in gözü ilə: Argentina - İordaniya matçından REPORTAJ + VİDEO
22:14
DÇ-2026

Messi canlı olaraq İdman.Biz-in gözü ilə: Argentina - İordaniya matçından REPORTAJ + VİDEO

Maradona bannerləri, G.O.A.T. keçisi, Messinin çoxdan gözlənilən meydana çıxması və unudulmaz atmosfer - İdman.Biz-in müxbiri futbol bayramının mərkəzində olub
Uruqvayda futbolçulara sərt cəza: Xüsusi təyyarə ləğv olunub
20:57
DÇ-2026

Uruqvayda futbolçulara sərt cəza: Xüsusi təyyarə ləğv olunub

Millinin üzvlərinin ölkəyə kommersiya reysləri ilə qayıdacağı bildirilir
“Barselona” ekvadorlu futbolçunu heyətinə qatır
20:46
Futbol

“Barselona” ekvadorlu futbolçunu heyətinə qatır

Xosue Kaysedo növbəti mövsümdə “Barselona B” komandasında çıxış edəcək
Superkompüter DÇ-2026-nın əsas favoritini açıqlayıb
20:37
DÇ-2026

Superkompüter DÇ-2026-nın əsas favoritini açıqlayıb

Fransa millisinin çempionluq şansı ən yüksək göstərilib
“Borussiya”nın əfsanəvi kapitanı vəfat edib
20:28
Futbol

“Borussiya”nın əfsanəvi kapitanı vəfat edib

Volfqanq Paul Dortmund klubunun tarixində ilk avrokubok zəfərinin əsas simalarından olub

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
27 İyun 12:15
DÇ-2026

Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

4 xalı olan dörd komanda özünü təhlükəsiz hiss edir, 3 xalı olanların taleyini isə J, K və L qruplarının son turu həll edəcək