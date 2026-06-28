“Barselona” ekvadorlu futbolçunu heyətinə qatır

İspaniyanın “Barselona” futbol klubu “LDU Kito”nun ekvadorlu futbolçusu Xosue Kaysedonu icarəyə götürür.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Marca” məlumat yayıb. Kataloniya klubu oyunçunu bir illik icarəyə götürür. Müqavilədə 2,5 milyon avroluq (50 milyon AZN) satınalma bəndi də yer alıb.
Kaysedo əsasən “Barselona B” komandasında çıxış edəcək. Lakin futbolçu Hansi Flikin rəhbərlik etdiyi əsas komandada dörd rəsmi matça çıxsa, satınalma bəndi məcburi olacaq.
“LDU Kito” isə gələcək satışdan 20 faiz pay əldə edəcək.
Qeyd edək ki, Kaysedo ötən mövsüm bütün turnirlərdə 10 matç keçirib və bir məhsuldar ötürmə verib.